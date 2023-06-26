造星V｜Taco Rap入決賽 落敗Ritchie不捨釗峰：我愛你 (23:27)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（26日）播出第31集，繼續20強賽事，繼大熱王鋒「舞」走阿生，接着由同組的Ritchie和Taco對壘，自詡唱跳水準穩定，而他的表演項目是《Si Vis Pacem,Para Bellum》；Taco則以說唱應戰，而他的表演項目是原創歌《Peace》，2人勢均力敵，最後Tace以3比2「Rap」走Ritchie，躋身《造星V》決賽。

評判Edward Chan說：「我覺得你呢個表演係好Organic（純粹）嘅，編排編得好，混音都好好，歌曲內容好切合到你本身，你選擇呢種比較單調方式，係一個藝術上選擇，以一個舞台表演嚟講，有機會令觀眾覺得你單調，但我寧願睇一個比較時尚同埋有條理嘅表演，多過睇一個專登話畀我聽你幾厲害，我覺得Organic喺做呢類音樂入面，係超級重要，而我投信心一票，係你做到呢種純粹感覺。」

落敗的Ritchie坦言一直期望自己能躋身決賽，但最終20強止步，感到不捨，他事後哽咽表示：「都唔知幾時再有機會喺大舞台表演，我付出咗幾個月時間心血﹑精神﹑付出一切嚟咗呢度，做咗自己想做嘅事，都真係冇遺憾。最唔捨得係（梁）釗峰，I Love U，我愛你，因為你真係幫咗我好多，好多次喺上台之前，你同我哋一齊，畀咗我哋好多力量，令我好安心。」

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（即時娛樂）