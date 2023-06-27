黃家強再回應肥媽 稱沒有是非只有真理 親揭錄音帶「有名」原因 (16:51)

Beyond靈魂人物黃家駒離世30年，無綫上周六（24日）播特備節目《永遠光輝 黃家駒》，回顧家駒生前與Beyond珍貴片段，節目內容還有家駒未曾面世作品曝光，歌曲《感激這對手》是家駒生前作品，最近由肥媽主唱並在節目播出，肥媽稱這首歌是家駒30多年前寫給她。

家駒胞弟黃家強昨天（26日）在社交平台公開斥肥媽講大話及不尊重人；然而故事卻另有版本，肥媽接受《明報》電話訪問時呼冤，她出示一張稱是家駒demo錄音帶的照片以證明，錄音帶上寫有「肥媽」兩字，事件陷羅生門。

今天（27日）再在社交平台發長文解釋：「與其羅生門不如用常理吧。」﹑「沒有是非只有真理！」家強解釋為什麼會以其他音樂人或樂隊名字，作為題材原因：「首先我想大家了解一下我們寫歌的過程，怎樣形成demo，當中有很多方法，在這裡我不細說其他方法，因為與這事件無關，只想講述為什麼會以其他音樂人或樂隊的名字作題材。

八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。

以上我所提及的四個單位的名字在我印象中都曾經出現過在家駒的Demo上（我也有Demo叫U2，回想起來耳根都發熱），為什麼會用他們的名字作demo title？原因很簡單，因為受了他們的音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣，只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。」

家強表示這些不應與外人知的創作小秘密，對他們來說，若被公開了是頗尷尬的事：「話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。

好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下，在較早之前出版過了。心水清的樂迷應該知道，誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。」

最後家強寫道：「廿幾年前，在event上我告訴前輩肥媽，這是我哥哥為她寫的遺作，希望送給她？我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典（殿）堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。

前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。沒有是非只有真理﹗」

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（即時娛樂）