肥媽指黃家強貴人善忘 貼黃家駒生前手稿：我唔需要抽水 (17:16)

肥媽有感而發：「明明只是簡單紀念家駒的事，我亦不明白為什麼最後會變得複雜。」（資料圖片）

黃家強和肥媽因為已故黃家駒未曾面世作品曝光，兩爆出羅生門事件，2人這兩天在社交平台隔空過招。今天（27日）家強在facebook親揭錄音帶「有名」原因，又謂「沒有是非，只有真理」﹑「與其羅生門不如用常理吧。」

肥媽今午亦在社交平台貼出2008年家駒的紀念展覽圖片，當中包括家駒真跡手稿，並表示明明只是簡單紀念家駒的事，不明白為什麼最後會變得複雜。她表示她不知道版權誰屬﹑也不知道收益如何。

肥媽寫道：「二十多年前，在Event上，家強說，你知道家駒寫了一首歌給你嗎？雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘吧。當日我聽到的都只是簡單一句，我從沒有跟任何人說，因為我不知道最後會否由我主唱。

直至年初，經理人Leslie致電給我，問我知唔唔知這件事，我說：『知道。』，當佢再問我，可唔可以唱返這首歌，我就無條件去完成這首歌。而當中我沒有收過任何酬勞，版權誰屬我亦不知道，收益如何我都不知道，

我肥媽唔需要抽水，都不需要藉此做任何宣傳，我唱這首歌只有一個原因，我欣賞家駒，亦欣賞家駒的音樂。明明只是簡單紀念家駒的事，我亦不明白為什麼最後會變得複雜。」

相關新聞：黃家強再回應肥媽 稱沒有是非只有真理 親揭錄音帶「有名」原因

（即時娛樂）