靈戲逼人｜龔嘉欣炮製Wasabi餅乾整蠱張振朗 拍咀嘴戲拍足6小時 (18:56)

張振朗和龔嘉欣在綠布景前吊威也，扮水中旋轉戲分，拍了10多個小時，振朗指除了要倒吊外，該場戲2人要咀嘴。（劉永銳攝）

張振朗、龔嘉欣及阮浩棕等，今天（27日）宣傳無綫新劇《靈戲逼人》。活動上，眾演員即席接受粵劇動作挑戰，未達要求的要接受大懲罰吃wasabi，振朗見到嘉欣為他準備「加碼」wasabi餅乾後，不禁嘩一聲，但仍死頂吞下去，結果狂飆眼淚兼面容扭曲，要狂飲牛奶解辣。

嘉欣受訪時深感內疚，不斷向振朗道歉。振朗反過來安慰她，說最緊要開心。2人相識多年，曾在《愛‧回家》合作過，之後又為《堅離地愛堅離地》擔正，知對方玩得不會介意。

今次《靈》劇中，2人會有一段搞笑、浪漫又悲慘感情線，嘉欣回想拍攝時，最辛苦是有場與振朗在綠布景前吊威也扮水中旋轉戲分，拍了10多個小時，振朗指除了要倒吊外，該場戲亦與嘉欣咀嘴，他笑說：「沒有咀10多個小時，5、6小時而已，咀的時候沒有倒吊。」

嘉欣還為角色首次化大戲妝，她直言最辛苦是外景當日又熱又焗，很怕溶妝，整晚都沒說話，坐定定不敢郁；振朗為劇集唱插曲，嘉欣笑指事前大家為他爭取很多次唱主題曲，但最終都是失敗，振朗笑說：「驚太多人（耳朵）懷孕！」

阮浩棕透露為角色事前接受粵劇訓練，例如功架、做手及唱戲，有些場口還要以全副大戲妝上陣。談到劇中與劉穎鏇有感情戲，阮浩棕指2人除了有親暱戲外，還有一場親吻戲，不過有之前拍《隱門》時的經驗，今次再拍就不尷尬。

（即時娛樂）