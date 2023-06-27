別叫我賭神｜周潤發拍跑山戲冇難度 讚「兒子」柯煒林領悟力強 (20:03)

由周潤發﹑袁詠儀﹑柯煒林和白只等合演的電影《別叫我"賭神"》，將於本周四 （29日） 上映。電影不只描寫窩心父子情，更傳達頹廢中佬透過跑步找到自己，在人生路上再起跑的正能量信息。

發哥說：「《別叫我"賭神"》是我從演以來第一部鼓勵大家做運動的電影。」他笑言運動正是「開正佢個瓣」，因為他每天都運動，對他來說要應付電影跑山戲分，完全沒問題。相反，戲中扮演有跑步天分的自閉症患者的柯煒林（Will）來說，則是個挑戰。

發哥說：「拍攝開始前，因為我知道Will飾演這個角色，於是我就找他做了2個多月行山和跑步訓練，我覺得他的領悟性很高、很強。」Will說：「劇組需要安排我去訓練，因為李陽這個角色需要跑步，而且他還擅長跑步，我需要改善跑姿配合角色設定。」

Will在訓練過程中，在發哥身上學會裝備好自己，去演好角色的匠人精神。他說：「發哥除了在特定劇組安排的訓練之外，他逢星期一、三、五都會帶我去跑步，這件事是我沒有想像過。我最記得有一次他帶我跑斜路，因為他一定要教我跑斜路，我才可以有體力應付拍運動題材這麼密集的拍攝，令我每天都可以演好這個角色。這是我在發哥身上學到的東西。」

每天堅持跑步的發哥絕對是鼓勵大眾運動的不二人選，他認為運動也教會了他堅持。發哥說：「我覺得跑步有一個好大的意思，就是教會了我堅持。我每天都跑步，原來每天做同一件事挺枯燥，如果能堅持到，其實是一件很難的事，這是跑步帶給我很多啟示，我覺得運動某程度上對身體﹑腦筋和新陳代謝是好的。」

電影首映後，有觀眾表示戲中多場跑山場面，展現香港獨有的美。導演潘耀明透露戲中取景的山路，全都是發哥提議的。他說：「沒有人比發哥更熟悉香港的山頭，他熟知哪條山路夠寬闊，可以容納到拍攝器材。我們都信任發哥揀選地方，結果有目共睹，觀眾都能從影像中感受到香港的美，及我們對香港的愛。」

（即時娛樂）