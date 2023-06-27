陳展鵬自稱非暖男爸爸 跟4歲囡囡講道理 受太太單文柔影響 學懂與時並進 (21:38)

陳展鵬的4歲囡囡小豬比可愛又靚女，成為網絡小紅人。（Ig圖片）

自認屬「上一代」藝人心態的展鵬表示，以前集中工作，不隨便將私生活公開，不過受太太單文柔耳濡目染，近年他不介意將日常生活，在社交網分享。（劉永銳攝/Ig圖片）

陳展鵬直言和太太單文柔雖偶有代溝，但彼此互相尊重磨合，在事業和生活上，太太也幫助和改變他不少。（劉永銳攝/Ig圖片）

46歲的陳展鵬入行快將30年，拍攝電視劇近90部，近年他劇接劇，4歲女兒陳諾瑤（小豬比）也變成粉絲，愛看爸爸演出，甚至小小年紀已具演藝潛質，一家三口拍社交短片時，小豬比面對鏡頭時，表現淡定。

小豬比遺傳父母演藝細胞，在家常要求父母陪玩，由她自編、自導、自演的故事，扮演指定角色和講對白。展鵬常鼓勵和引導女兒表達主見，給予小朋友想像空間和自主權，任他們發揮創意。不過小朋友難免有發脾氣鬧情緒時候，展鵬認為也應設有底線，不能事事遷就，適當時候展露父親威嚴。

當一提起太太單文柔（Phoebe）和小豬比，展鵬即一臉冧樣，但他自稱不是暖男爸爸：「本來就不容許小豬比對待工人姐姐如貼身保鑣，已教她尊重別人。有一次她為吃零食問題扭計，與工人姐姐糾纏很久，當時又趕返學，於是我忍不住出手，將她櫃桶內的零食全部掉入垃圾桶作為懲罰。」

他之後向女兒講道理，亦留意到小朋友對工人姐姐不敢再亂發脾氣，如果從小就不時發脾氣，對日後成長會有不良影響。問到有沒有興趣與女兒一齊拍真人騷節目？展鵬爆原來早前已與女兒拍了無綫節目，將私生活曝光，分享他們日常，透過專家分析對小朋友心態了解更多。

自認屬「上一代」藝人心態的展鵬，以前集中工作，不隨便將私生活公開，不過受太太單文柔耳濡目染，近年他不介意將日常生活，在社交網分享，小豬比年紀小小就成網絡小紅人。

他強調自己非大男人，從沒反對太太兼顧事業與家庭，明白夫妻間年紀相差10多年，的確存在代溝，彼此互相尊重磨合，在事業和生活上，太太也幫助和改變他不少。「其實Phoebe（單文柔）喜歡跟我一齊工作，我起初有些少不習慣，後來慢慢接受。時代不同，太太加速我對新一代解，知道潮流是怎樣，更加容易尋求突破。例如演戲方式，或者唱歌錄音，新一代唱腔方法，都與以前不同，無論演戲定唱歌，我都要與時並進。」

欲知專訪內容，請留意明天（6月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）