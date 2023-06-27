隱門｜黃智雯漸入「癲」境 演技晒冷 2分半鐘戲極速變臉 (21:44)

黃智雯笑言沒想到黑化後的心月更入屋，並指角色是其從演以來未接觸過的類型。（大會提供）

無綫劇《隱門》今個星期播結局篇，每集有大量激鬥場面，包括網民期待已久的子喬（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）大對決，劇情方面亦有大反轉，無論是「衰老公」Mike（黃子恆飾）或子喬養父鄧承謙（魯振順飾）之死，再有驚人內情揭出。

昨晚（26日）一集心月（黃智雯飾）黑化升級，劇情講述失去大水喉Pho哥（杜燕歌飾）的葉嘯天，為了撲水向殷老太（盧宛茵飾）埋手，逼到對方碌落樓梯；全程直擊的心月，不但未有出手相救，並在肯定沒有第三者在場的情况下，向半死不活的奶奶狂放狠話：「既然我老竇話想做啲嘢，難得有人郁手，點解唔好呀？」、「唔知點解見到你咁嘅樣，我好心涼」、「等你郁唔到，我先慢慢打電話咯」，盡情刺激奶奶之餘，順道拖慢救援進度。對著奶奶一副狠樣的心月，當確定奶奶暈倒後，即光速變回純純兔打電話求救，黃智雯在2分半鐘戲內極速轉換情緒，盡顯陰險、無情、癲狂、狠心及偽善表情。

昨晚一集是黃智雯「晒冷」之夜，演技考驗戲碼一幕接一幕。漸入「癲」境的心月，當得悉奶奶大難不死但中風後，即加以糟質；面對亡夫Mike幻影的一再指責及糾纏亦毫不手軟，爆Seed怒吼兼將幻影浸死。

當見到幻影灰飛煙滅，心月即露出令人極度心寒的笑容，並再度口出狂言：「我要你消失呀」、「我唔會再驚你，我見你一次，殺你一次呀！」除出狠招對付奶奶及幻影，心月還不擇手段連番阻撓子喬與Madam Yeung（湯洛雯飾）發展感情，為了博取子喬關注，竟不惜自殘「刀仔鋸小腿」，行徑勁激。

談到角色在結局周大暴走，Mandy坦言看到劇本時也Wow一聲，並預告將向葉嘯天大反擊：「去到最後有場戲，佢會還擊佢老竇16巴，我覺得嗰場戲好震撼，相信觀眾會睇得好爽，因為張心月已經忍咗20集。我覺得最後五集唔會令大家失望，今集未算癲，大結局會再癲啲。」

（即時娛樂）