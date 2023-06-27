跟黃家強爆「記憶之戰」 肥媽貼15年前報道 證明自己冇講大話 (22:34)

黃家強聲稱沒有講過家駒為肥媽作曲，demo的名字只為方便記錄音樂風格，但他忘記了15年前曾向記者表示家駒有首歌作給肥媽。（資料圖片 /網上圖片/明報製圖）

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）跟58歲的黃家強近日為黃家駒生前所寫的歌曲Demo《肥媽》（1988年）是否為肥媽所寫而爭辯。肥媽聲稱20多年前一個活動上，黃家強告訴她：「你知道家駒寫了一首歌給你嗎？」她以一張錄音帶Demo照片作證，錄音帶的盒見「肥媽」二字。

今日黃家強長文解釋Demo上「肥媽」二字，指是Beyond於1980年代為在商業市場生存而參考流行作品找靈感，故安全地帶、Southern All Star、肥媽與夏紹聲的名稱也曾出現在家駒的Demo上，這是他們的記錄方法，以便選歌時大概會知道這些歌的風格，並非要給這些人作曲。家強又質疑肥媽所說兩人於20多年前在活動的對話，他說：「我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答... ...」他以歌曲版權與錄音帶皆不在他手上，自己又怎會編一個為她寫歌的故事？他說：「版權不是我的，我憑什麼送給她！家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊殿堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。」

肥媽昨日接受《明報》訪問時嬲爆說自己經常被屈，今日下午她就家強的回應作強勢反擊，在社交平台貼出2008年家駒的紀念展覽圖片，包括家駒作品《肥媽》的真跡手稿。針對家強說自己的RAM還很健康，肥媽說：「雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘吧。當日我聽到的都只是簡單一句，我從沒有跟任何人說，因為我不知道最後會否由我主唱... 」

雙方各執一詞，事件未解決，晚上肥媽在留言區貼出多份報章的報道，是黃家強2008年5月出席「別了家駒十五載—舊日的足跡座談會」。家強接受訪問時提到正籌備家駒展覽會，有家駒未發表過的手稿，有首歌是作給肥媽，看是否會給她唱，但未知歌曲是否已完成的。報道又指家強說：「作品的歌名是人名，他（家駒）當時想作給誰，便起那人的名字，其中一個譜是給肥媽瑪利亞，估計當時他們曾傾談合作。」

肥媽以15年前的報章報道，證明黃家強曾對記者講過有首歌是家駒作給她的，由此看來今次的「記憶之戰」，是69歲的肥媽好記性。

（即時娛樂）