造星V｜Lyman撼贏阿霆入決賽 曾因壓力大 搞到生風癩 (23:16)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（27日）繼續20強賽事，由阿霆迎戰大熱之一的Lyman Heung（香胤宅）。

Lyman愈戰愈勇，不少人讚他的演出勁，但他直言沒有把自己看得好高：「我感到有壓力，唔想令人失望，我要迫自己保持水準。」

由於對自己要求嚴格，壓力令Lyman的身體超出負荷，並搞到他第一次生風癩，而他在第三回合賽事成為隊長，壓力令他百上加斤，由於當時在指定項目落敗，令他十分自責：「我寧願被淘汰嘅人係我，因為我覺得嗰個係我疏忽。」

Lyman跟幾位導師深情剖白內心世界，問到此時是否令他有點迷失？Lyman說：「我愈來愈唔肯點樣嘅表演者，先係呢度所接受嘅。何謂太多？何謂太少？有時我已經喊咗（馮允謙：但唔夠嘛﹗）係喇，但仍然太突出。我覺得𠵱家仲係摸索階段，我應該點樣收放自如？」

有導師指Lyman在表演時用力過猛，準備太充分；馮允謙表示也想看到一個弱不禁風﹑更脆弱的Lyman。Lyman直言傷心或生氣時，不應讓人看見，要經常展示最好一面，但他們說：「呢個唔係Lyman，我哋想睇成個Lyman出嚟。」

因此在這回合，Lyman會展現更多自己脆弱一面：「我們會有不同面向，腦內有唔同想法，我哋係自己最大敵人，亦係自己最好朋友，呢個表演主題係凡是總有兩面，但兩面都需要，無論陰暗或者美好都需要。」

他的表演項目是《imPERFECT》，完成演出後，評判泳兒說：「我覺得成個表演情感豐富，我鍾意你每個表情轉換，你由入場嗰下，已經好投入呢個故事，直到離場，我感覺到你好似有啲難抽離。」

Lyman再解釋：「呢個表演意思係要控制我情感，同埋平衡我嘅情感，我哋好多時會欺負自己，我哋唔夠好，唱得唔夠好﹑跳得唔夠好，我哋其實要搵內心另一面，或外界幫助，扶你出嚟。」

另一評判王君馨說：「呢個係表達內心掙扎，某程上力求完美，正因為你慣咗控制，習慣嗰種安心感覺，有時難放低，所以我都感覺到自己內心掙扎，都會再問自己，呢個係旅程，今日為你自豪，喺你表演我都得着好多嘢，令我思考好多嘢。」最後Lyman以5盞燈勝出，躋身《全民造星V》決賽。

（即時娛樂）