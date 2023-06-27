造星V｜實力唱將提早對壘 亨仔唱入決賽 落敗樂樂：要接受事實 (23:35)

19歲的樂樂說：「呢個地方雖然係個地獄，但帶畀我回憶係永世難忘...個世界除咗有靚仔偶像，亦都可以擁有一班實力派，樂樂可以企喺音樂產業頂端。」（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（27日）繼續20強賽事，繼Lyman Heung和阿霆對戰後，Lyman率先躋身決賽。

接着出場由兩位實力唱將樂樂及亨仔對壘，現場不少人以為2人會在決賽才出現，但戲碼卻提早發生，也不禁嘩然。陳蕾更鬧着玩大叫「驗抽籤箱」，又指有人烏鴉口：「人哋叫咗樂樂，仲叫咩亨仔？」

無論如何，2人終須一戰，樂樂受訪時直認自己容易情緒化，會突然悲觀﹑情緒較波動，他說：「其實喺我眼中，我冇嘢做得好嘅，呢個係我心態，嗰次跳《Lady Killa》輸咗，係最動搖自己信心，因為一直以來，各回合比賽我都冇因為自己個樣﹑外貌同外表，而覺得有輸嘅可能，嗰個回合正正輸在自己唔夠靚仔，同埋條件及唔上人哋，我加入《造星》，係想透過呢個比賽改變呢個生態圈，靚仔唔一定等如唱歌好聽，唔應該以我外表定論我音樂，而係因為我嘅音樂，而唔理我嘅外表，呢個先係音樂應該要有嘅嘢。」樂樂唱出《How Do You Sleep》作為參賽歌曲，並講出心底話。

評判馮穎琪讚樂樂有說故事能力，演出時見到不同階段式的他；王君馨則讚樂樂表現從容自在，亦完全沒擔心過他走音，好放心好投入他的演出。

Edward Chan則說：「你嘅投入及歇斯底里確實令我有啲擔心，呢種擔心令我睇你演出時，唔能夠全情投入，我唔係唔享受你表演，但呢個少少擔心，令我認為有一個純粹嘅你﹑簡單音樂，會令我更投入及感動。」

賽後樂樂也說：「普羅大眾一般覺得所謂靚係要包裝，要搵好多嘢遮住好多缺點，先叫真正靚，喺之前《Unholy》回合有心態上轉變，要為迎合他人而講大話畀自己聽，所以呢個表演要話畀大家聽，『自愛』都係好重要一環。」

亨仔唱出《盛夏光年》，他受訪時表示渴望得到爸爸認同自己唱歌好聽，他說：「想得到（爸爸）認同，我畀片佢睇，佢都會批評我。因為今次係我唯一一次及最後一次，好想做到有一次有好多現場觀眾望住我，帶動氣氛，我冇晒退縮眼神，今次點都要搏盡。」亨仔演出完後，評判陳詠謙激讚他的聲線好正：「真係唔係好常聽到，作為音樂監製（指向Edward Chan）應該好恨有呢啲聲。」

Edward Chan表示：「開場時件事好高級，係有種tasty感覺，你問我嘅話，我都希望嗰Part再長啲。當然明白係表演項目，後來嘅撕裂咆哮，喺台上表演出嚟，你𠵱家發聲尚算健康，但玩到幾多年係點就另一回事，雖然生命力係好強烈，但用燃燒生命係好唔值得。」最後亨仔以4比1唱贏樂樂，躋身《造星V》決賽。

落敗的樂樂說：「嚟到20強終於輸咗，一命二運三風水，要接受呢個事實...唔想因為我嘅樣貌，令啲人覺得我冇實力...輸咗真係輸咗，要接受。（哽咽）想帶屋企人入匯星睇我演出，見證我成功或者成長，無奈冇機會，呢個地方雖然係個地獄，但帶畀我回憶係永世難忘...呢個世界除咗有靚仔偶像，亦都可以擁有一班實力派，樂樂可以企喺音樂產業頂端。」

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（即時娛樂）