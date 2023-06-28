黃家強為保護哥哥令肥媽表錯情感抱歉：誰把兩個無辜的人變成宣傳工具 (14:10)

黃家強在fb表示：「希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。」（fb截圖）

黃家強和肥媽近日因為已故Beyond靈魂人物黃家駒一首遺作，爆出「羅生門事件」，2人連日來隔空各自表述，黃家強曾表示「沒有是非﹑只有真理」；肥媽亦出示15年前報章，證明自己沒有講大話。

今早（28日）黃家強再度在fb發文解釋事件，除向前輩肥媽感到抱歉外，他更希望大家能夠找到整件事重點：「誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。」

家強寫道：「2008年的展覽，相距至今十五年，為了紀念家駒，我找家駒遺物時發現手稿，覺得很珍貴，希望可以給予樂迷分享，但歌名是肥媽，為免怕被問及手稿為什麼會寫上肥媽的名字，真正原因我之前已經說過，所以很隨意地亦可能是最好的藉口，為她寫吧來掩飾我們尷尬的創作方法，因為手稿亦不完整，能否真的成為作品我沒有考究，因為家駒手稿在我手上，我不放出去應該是沒可能成事的（但竟然出現了家駒原聲的Demo tape，真的讓我百思不得其解，真的很想聽聽家駒是怎樣演繹這首Demo，希望可以公開給大眾，以正真偽）。

重點在展覽，我根本沒有在意這不會成真的事情，早早把它拋諸腦後，就這樣不了了之地過去了十五年。但講者無心聽者有意，竟然被有心人看中商機，處心積慮部署到今天，硬生生把我拉進他們的發財大計，營造一次廿幾年前的邂逅，望前輩可以完成我哥哥的遺作的心願，這等美化大計的深情對話，來突顯歌曲的感人之處，這些宣傳伎倆令我不勝煩擾。我重申再講多次，我沒有反對他們用這首歌的權利，只是希望他們不要把我牽連在內。

前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！如果妳話我十五年前我自己向媒體講，可能我們就不用換RAM了。希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。」

（即時娛樂）