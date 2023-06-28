《別叫我〝賭神〞》6.29上映 周潤發跑入戲院謝票會影迷 (16:43)

由周潤發（發哥）﹑袁詠儀﹑安志杰﹑柯煒林和白只等合演的電影《別叫我"賭神"》明天（29日）在港上映，今次是發哥從演以來，第一部鼓勵大眾做運動的電影。

正如戲中角色「吹水輝」從跑步找到自己一樣，發哥也從跑步得到啟發。發哥表示：「我跑步已經7年，日日如是，跑步已經變成我生活主要部分。跑步除了帶給我健康身體，最主要是鍛練了我意志，無論風雨有多大，路程有多崎嶇，都要盡力去克服。」

發哥在這7年間跑盡香港大山小徑，看過香港不同美景。《別》導演潘耀明也信任發哥對香港山地的熟悉，於是戲中取景的山路，全都是發哥提議。發哥揀選地方展示香港獨有的美，他帶領大隊到香港標誌性的獅子山、大帽山、飛鵝山及大金鐘等，及多個著名自然教育徑如麥理浩徑、萬宜水庫及沙灣徑等。發哥和團隊希望觀眾能從影像中感受到香港的美，以及他們對香港的愛。

發哥表示跑步令他認識到很多好朋友，非常感激大家沿路一直支持他。為答謝全港市民對他的支持，發哥繼請市民食雪糕及睇戲後，將首次現身戲院與影迷見面謝票。

發哥跑戲院會影迷行程：

6月29日（周四）

17:15 @ Moko （旺角新世紀廣場） B+ Cinema

17:15 @ K11 Art House

17:50 @ Cinema City 朗豪坊

19:45 @ 英皇戲院 （iSquare）

（即時娛樂）