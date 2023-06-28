陳建州夫婦向大牙提民事訴訟 索償1000萬 要求登道歉啟事 (17:23)

陳建州夫婦向大牙（左圖）提民事訴訟，並索償新台幣1000萬元，同時要求對方在臉書登道歉啟事。（fb圖片/資料圖片/Ig圖片）

台灣女星大牙（周宜霈）昨天（27日）在社交平台揭露11年前在香港工作時，曾遭當時「陳姓老闆」性騷擾，疑暗指黑人陳建州，黑人昨天透過律師否認所有指控。

今天（28日）黑人和老婆范瑋琪（原名范偉琪）透過律師再發聲明：「今日（6月28日）向台灣台北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1千萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事。」據台灣傳媒報道，周宜霈經理公司已獲知消息後，並表示正在了解中，稍晚將回覆。

律師聲明稿全文：

本律師聲明受當事人陳建州先生、范偉琪女士委任意旨辦理，聲明如次：

一、關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容純屬虛偽不實，達法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。基於「惡意造謠零容忍」之立場，當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宣霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

二、當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體。

三、當事人並希望再次提醒社會大眾及新聞媒體，依照最高法院之法律見解，對於未經合理查證之網路訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任。

另外，不少網民翻挖黑人昔日影片，當中包括在節目內，強闖黑澀會美眉房間畫面，有網民翻出2006年《我愛黑澀會》美眉們，曾到馬來西亞遊玩節目片段，當時黑人打著「突襲企劃」的名號，闖入美眉們房間，黑人甫進房，美眉們驚慌尖叫，當時開門的成員MeiMei，僅穿淺色單薄上衣，並躲在門後背對鏡頭，雙手護胸，大叫「我沒有穿內衣啦」、「我沒穿內衣，不要這樣」。

（即時娛樂）