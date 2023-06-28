隱門｜陳展鵬「成魔」表情展視帝功架 吳岱融遭活埋 凍到入心入肺 (17:34)

無綫劇《隱門》本周播結局篇，昨晚（27日）一集播出莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天（吳岱融飾）重頭戲，劇情講述葉嘯天蓄意製造事端，刺激Madam Yeung（湯洛雯飾）父親楊志強（張國強飾），志強發狂揮刀亂舞；得知葉嘯天有心挑釁父親的Madam Yeung，一怒之下打傷葉嘯天，為制止葉嘯天繼續作惡，子喬惡向膽邊生，埋伏扑暈葉嘯天之後，再將其踢落預先掘好的深坑並企圖活埋他。

相關場口是展鵬與吳岱融演技及體力大比拼，2人在滂沱大雨中於泥地肉搏；雙手被綁的吳岱融一再受重擊，被踢落深坑後，還要接受「泥濘洗禮」，危險關頭更與挖土機的「挖斗」近乎零距離。

由於場口同時要展現子喬「成魔」，故有不少展鵬特寫鏡頭，展鵬亦將子喬壓抑已久的怒火，演繹得淋灕盡致，憤怒表情盡顯視帝功架。無綫官網今天（28日）上載場口拍攝花絮，片段中吳岱融全程擒高擒低，雨水更瘋狂「竄」入他雙眼及口裏，吃盡苦頭。

談到場口難忘事，吳岱融笑指凍到入心入肺：「嗰晚拍到（凌晨）4點零鐘，已入晒心肺，係震住咁拍埋尾嗰段。我有著防水衣，但因為濕住成晚，由夜晚7點幾埋位，已經淋咗好多個鐘。」

吳岱融表示感激現場工作人員對他無微不至的照顧，並透露兒子Justin身處拍攝現場，為他影劇照，驅走不少寒意，吳岱融說：「嗰晚咁啱我個仔喺度幫我影劇照，我感覺到佢都好Take care我，呢個係唯一令我當晚冇咁凍。其實展鵬都辛苦，佢要歇斯底里咁打我，我都忘記有冇病，只記得第二朝成個散晒。」

展鵬笑言最大難度是操控挖土機：「因為要學揸挖土機，我咁大個仔都未試過。另因為場戲武指專登加咗雨水，挖土機塊玻璃加咗泥濘同雨水後，會睇得唔太清楚，增加咗個操控難度，最難係個挖斗要咁啱停正喺岱融哥前面，好有壓力。」

展鵬表示該場戲是其從演以來，最有質感一次：「首先要岱融哥願意咁樣去做先，又要跳落泥坑、又要綁手、又要落住雨、又要信得我過，嗰個挖斗咁樣叉埋去唔係個個肯。」展鵬又大讚劇本「貼近人性」：「證明畀人逼到絕路，人係會反抗，唔係默默承受嘅。」

第三度與吳岱融合作的展鵬表示，2人衝突場面動作，是經過精心設計：「劇入面我都算係斯文人，頭段嘅打鬥動作，我哋同武指細心度過，我唔係要打死佢，而係要鎖住佢、控制住佢。」

（即時娛樂）