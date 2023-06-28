數你條命｜梁諾妍恨追孖胎 爆老公洪永城緊張大師 吳若希封肚唔再生B (17:47)

Inez和吳若希兩姊弟擔任《數你條命》嘉賓。（大會提供）

J2節目《數你條命》昨晚（27日）一集，主題是「數數子女命」，嘉賓有洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）、吳若希（Jinny）及其弟弟吳梓楓。靈魂談判師Depp偕J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，跟嘉賓「數字」交流。

Depp師傅公開「生命密碼公式」，以農曆出生日期為基礎計算出來數字組合，推斷一個人不同年齡階段相關磁場，小朋友與成年人「生命密碼公式」計算方法略有不同。

本集探討內容，主要圍繞親子關係及子女學業運等，更談及添丁話題；兩位星級媽咪各有不同看法，Jinny被問到會否追第3胎時，即表示不會，並說：「正常嚟講，呢5年都應該安全嘅，舊年有啲手術上面嘅嘢做咗。」

Inez透露由於Tony媽咪是Twins，想知道自己將來會否也有機會佗孖胎，並謂當初佗囡囡Amber時，發現不是孖胎時，已搞笑投訴老公「渣」；Depp師傅指Inez因有打孖上數字磁場，確實有機會佗孖胎，只是錯失一次大好機會，最快要等到45歲，Inez聞言大笑︰「我OK呀，唔知Tony得唔得。」Jinny聞言大笑之餘，更搭訕：「到時可以人工。」

談到教育子女，兩位星級媽咪同樣「大不同」，Inez指由於自己太carefree，令Tony變相成了「緊張大師」，更透露Tony曾相約她到coffee shop，研究女兒入學問題，但最後感覺猶如開會：「佢問我有冇做Research，學校搵成點，同埋有冇問過啲朋友？好似presentation咁。」

Jinny表示與兒子相處問題感煩惱：「我個仔都幾kick㗎，佢成日都有令人好意外嘅嘢，會令我不知所措，好似同佢溝通唔到咁。」師傅即指Jinny小兒子有齊「五鬼」及「禍害」，故此與父母易生衝突、性格亦活躍多變。

（即時娛樂）