鄧兆尊評胞弟歌藝不過不失 拒參加《中年好聲音2》：我本身係歌星 (18:52)

鄧兆尊寄語胞弟鄧兆榮（右圖）不要靠關係：「靠關係入到圍都會失敗，要用自己實力去唱。我提佢要低調啲，曾志偉都唔知佢參加。」（劉永銳攝/資料圖片）

蘇韻姿﹑《中年好聲音》吳大強、龍婷和顏志恒及鄧兆尊等，昨晚（27日）出席《阮兆輝演藝 70樂今宵》綜藝晚會。

鄧兆尊被爆取笑胞弟鄧兆榮參加《中年好聲音2》，鄧兆尊否認取笑鄧兆榮，指鄧兆榮是顧家男，現在孩子長大，可以去參賽，揀選譚詠麟《孩兒》是送給已故父母，及鼓勵兩子要懂感恩父母的愛，他說：「不過佢（兆榮）話臨場見到好多記者，非常緊張，佢冇乜經驗，緊張都正常，我平時都緊張。」

鄧兆尊評兆榮表現不過不失，反而平時唱得較好，揶揄弟弟在家是「地主」多多聲氣。問到他與弟弟誰唱得較好？他說：「佢好啲，如果唔係佢會鬧我。（如何鼓勵他？）唔好靠關係，靠關係入到圍都會失敗，要用自己實力去唱。我提佢要低調啲，曾志偉都唔知佢參加。」

問他本人會否參加《中年好聲音2》？他耍手說：「夠喇，我本身係歌星，（薛）家燕姐幫過我出歌，都唱得唔錯。」

蘇韻姿努力減肥後，回復苗條身材，但她仍未滿意，要繼續努力瘦身。蘇韻姿參加完《好聲好戲》後，再有機會做配音工作，聯同戴耀明、配音員黃鳳英和曾秀清，聲演阮兆輝其中一部粵語長片，她說：「我一人聲演兩位小演員，要扮小朋友聲，都擔心講到好似卡通聲，好彩有鳳英姐指導，練咗幾日，希望臨場唔失準。」

吳大強指輝哥是他兒時偶像：「佢做戲好叻、好精靈，絕對敬佩，我都有睇佢做粵劇。（有興趣唱粵曲？）我未夠班，唱粵曲係另一層次，試唱娛樂大家可以，但難登大雅之堂。」龍婷認同，指粵曲藝術，沒10年練功也唱不出來。問對粵曲也有興趣的顏志恒，會否跟周吉佩一樣，辭去本身工作，專心做歌手？他表示暫時不會，現在盡量配合。

（即時娛樂）