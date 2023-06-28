《掃毒3》深圳辦試映會 女影迷向劉青雲表白 (19:23)

當被問及片中出現的武器，邱導（右圖）透露電影中看到的槍械都是真槍：「我們做足了安全保障措施。我在這行已經很多年了，對怎麼安全拍戲比較有把握。」（大會提供）

電影《掃毒3：人在天涯》即將在內地上畫。昨天（27日）導演邱禮濤聯同主角之一的劉青雲，以及有份參演的劉浩龍（師兄）和蘇宸褕（灰熊），亮相深圳大學及映後見面會，與觀眾交流互動。電影除了獲得觀眾一致好評外，更有港產片愛好者承機向青雲表白。而樂隊Supper Moment亦有驚喜現身，首次公開演唱電影片尾曲《天涯無涯》。

《掃毒3》其中一大焦點，就是電影斥資在流浮山還原搭建近50萬呎的金三角毒寨場景，試映後觀眾們讚歎相當迫真，更指毒寨發生槍戰、戰機爆破等場面，非常震撼。邱導表示之前電影輾轉在泰國、廣東惠州、雲南搭建村寨，但最後選定香港，而村寨在電影中非常重要。

青雲回想製作過程，亦感歎說：「經過那麼多困難，我們還在香港搭了一個景，感覺還挺奇妙的。」灰熊讚搭建村莊跟泰國極相似：「我甚至會把群眾演員直接認成泰國人，可以說逼真的場景，可以很好地把你帶入到角色中。」

當被問及片中出現的武器，邱導透露電影中看到的槍械都是真槍：「我們做足安全保障措施。我在這行已經很多年，對怎樣安全拍戲比較有把握。」片中演員所使用的槍械多達18種，每位主演至少配有一套真槍，青雲分享感受：「使用真槍的感覺很不一樣，聲音特別響，我們拍戲時都會戴耳塞。」

有女觀眾表示自己一家是劉青雲粉絲，並即場向對方表白：「你要是不演戲了，我們以後看什麼啊。」青雲安慰大家：「放心，我會一如既做好演員的本職工作，爭取為大家帶來更多作品。」

（即時娛樂）