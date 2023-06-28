陳健安辦《好好掛住》作品分享 推行藝術治療 (19:55)

陳健安再邀請6位好友一同畫畫，分享他們最想「好好掛住」的畫面。（大會提供）

陳健安早前邀請了MIRROR的江𤒹生（AK）、商台DJ飛機（江慧楓）、以及《全民造星V》參賽者Tiger Foo（符紀男），拍攝歌曲《好好掛住》MV，3人更各自用畫筆，在MV內跟隨畫畫老師指導，畫出內心最掛念的人和事。

為了讓更多身邊人透過畫畫，釋放內心深處缺口，陳健安再次邀請了6位好友，包括：商台阿占（甄子康）、樂隊Hertz成員Herman（黃瑋中）、Cheronna（吳嘉禧）、謝芊彤、MV導演Maggie Leung、以及有份執導在外地連番獲獎的MV《創作者的派對》、來自「叄尖百各」的Lawt，加上陳健安一起跟老師學畫畫，畫出最想「好好掛住」的畫面。

他說：「今次搵咗好幾位過往同我喺音樂上合作過、甚至嚟緊我新專輯會合作嘅人，一齊嚟畫畫，因為佢哋心裏面都有啲好掛住嘅嘢，我今次都有份畫，而呢批作品，會連同AK、DJ飛機、Tiger Foo，即係MV裏面嗰3幅畫，喺6月29日至7月9日，舉行一個『好好掛住 作品分享』，到時大家可以近距離欣賞到呢批作品，展覽時間因為日日唔同，大家留意我社交平台公布。」

今次作品集中人物與動物，Cheronna與Lawt繪畫已離世貓貓、懷念快樂童年的Maggie選擇自畫笑容燦爛童年照、謝芊彤畫離世爺爺時一度哽咽、Herman難忘童年遊歷恐龍展，因而畫了一隻恐龍、阿占與陳健安作品類似，前者畫已移居加國的「野仔」成員Chris（何兆基）、陳健安選擇繪畫很久沒見的中學同學。

各人埋頭苦幹繪畫作品，阿占在現場「搞搞震」，雖然其他人未有被他騷擾，但阿占卻被老師要求他「行番埋位」，坐定定修正畫作。當日一眾作品中，以謝芊彤的作品獲嘉賓們高度評價，繪畫得相當像真，看不出是首次接觸畫畫。

陳健安說：「如果大家有好好掛住嘅故事，不妨喺社交平台私訊話我知，我會揀出6位寫得最好嘅幸運兒，嚟到呢度學畫畫。希望《好好掛住》呢首歌、或者呢個作品分享，大家可以透過畫畫重溫呢份感覺，之後好好繼續生活。」

（即時娛樂）