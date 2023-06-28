新《梁祝》梁兆明梁非同港鐵快閃打卡 水墨風海報吸引戲迷 (19:47)

「創意班主 」彭美施（施姐）粵劇作品系列-新《梁祝》8月24至26日於西九戲曲中心大劇院公演，繼早前舉行電車巡遊後，創新風格海報更遍布港鐵沿線各站燈箱，吸引忠實戲迷遊走各站，為集齊不同款海報。昨日新《梁祝》出品人及總策劃施姐與文武生梁兆明及花旦梁非同親身到不同港鐵站大型海報打卡，吸引20多位忠實戲迷貼身追隨。

梁兆明說:「今日真係好似旅行團，好開心！ 」戲迷相當興奮由太古站開始跟隨直到中環站，由於是放工時間，港鐵車箱及港鐵大堂人頭湧湧，但無阻戲迷熱情，把握機會在車箱跟兆明傾偈，滔滔不絕講戲。

大隊在太古站海報前打卡後，乘港鐵到中環站落車，步往到畢打街出口在海報前拍照。當時港鐵的通道人群熙來攘往，市民十分友善，讓出部份通道給戲迷影相，戲迷們識做快閃合照便離開。有戲迷話 : 「咁多年來都係第一次搭港鐵追星，好新鮮，好開心、 好滿足！」

梁兆明表示 : 「戲迷跟咗我10幾20年，今日可以一齊搭港鐵去打卡，從來都未試過，亦只有施姐嘅粵劇先有咁突破性嘅宣傳活動。新《梁祝》共有11款海報，同樣係粵劇甚少出現，目的係想吸引更多戲迷和非戲迷留意，今日喺港鐵我留意到市民嘅反應，唔少人都被巨型海報吸引，相信已達到效果。而海報最特別之處就係用咗水墨畫，突顯新《梁祝》詩情畫意嘅感覺。」

梁非同表示 : 「水墨畫雖然唔係用好艷麗嘅色彩，但就因為淡淡嘅感覺，更能表達梁祝嘅浪漫，當中有一款海報更用咗蝴蝶元素，我哋面上蝴蝶花紋亦相當有創意，很值推介給戲迷去打卡。今朝早已經有朋友話喺港鐵見到新《梁祝》海報仲打咗卡，所以海報一定係好吸睛，很難得喺港鐵站見到自己嘅巨型廣告，所以稍後我會繼續去唔同站打卡留念。」

施姐提示戲迷可以用心欣賞每一款海報，它是「會說話」的海報：「新《梁祝》11款海報設計，水墨風，意境深遽。大家在凝看海報時，不妨靜心感受一下箇中故事，梁祝的浪漫與淒美，是我認為的藝術視透，它會為你們訴說，樓台訣別，山伯椎心之痛。三載同窗，英台情根深重，有口難言！十八相送，離情別緒，梁兄快來！」這亦是她選用水墨畫去設計海報的原因。

（即時娛樂）