造星V｜Tiger Foo聲線偏尖 未能駕馭歌曲被擯出局 Snoopy殺入決賽 (23:13)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（28日）播出一集，繼續20強賽事。首先出場進行對決的參賽者，是紅組「蕾安多芬」成員內鬥，由Tiger Foo（符紀男）對戰來自台灣的Snoopy（詹仕偉）。

Tiger直言起初也沒想過自己可以走得這麼遠，他說：「冇諗過自己有機會同能力入到20強，第一回合打擊好大...每次晉級時自己野心大咗，想繼續去繼續去，𠵱家差一步入決賽，想將自己帶入決賽。（係咪感性嘅人？）係呀，每晚都可能會自言自語，我會諗住我媽媽，可能佢會聽到，跟住同佢講番我經歷啲乜嘢，當我冇方法同人傾偈時，我會選擇同自己傾偈嚟抒發情緒。」

導師陳健安指Tiger面對分離這回事，反應特別大，尤其之前有隊友被淘汰時，他自己好像快要斷氣似的，Tiger解釋：「我唔鍾意呢啲離別，未必能再見嘅時候。」

Tiger表示好開心識到同組隊友，尤其Nathan﹑Kim及阿霆：「短短時間入面，大家好似識咗10幾年，好神奇，冇諗過會發生，我都唔想呢一切完，唔想『造星』之旅完。（哽咽）原來自己最初冇諗過行到咁遠，每次見到兄弟離開（被淘汰），跟住剩番低嘅，希望代你兄弟朋友努力埋佢哋嗰份，繼續行落去，可能因為咁，所以好想自己繼續行落去。」Tiger Foo的表演項目是《The Backroom》，他先蒙住眼獻唱，及後除下綁帶自彈自唱，不過唱得一般，聲線愈唱愈尖。

評判之一的Edward Chan說：「我今次都直接啲，你知唔知你唱嘅時候，你把聲係偏尖到不得之了，喉頭高，你打側唱，條頸好緊好緊，呢啲全部係聲音太尖時會發生嘅事，所以呢個表演我唔可以話好enjoy，其實由一開始都朝住我預期中嘅狀態發生。」

另一評判泳兒則問Tiger為何選這首歌？他解釋：「我揀呢首歌其中一個原因係，因為首歌有好多控訴，有好多掙扎，你嘅未來係人哋為你而設，定你係自己打拼出嚟。」泳兒接着說：「我覺得呢隻歌讓你產生共鳴，但你都要考慮你駕唔駕馭到呢首歌，如果你未駕馭得到，就算隻歌有共鳴，都未必connect到觀眾。」賽後Tiger直言害怕令好多人失望，因為他很想好好演繹給很多人看，但偏偏好像做得不太好。

接着出場的來自台灣的Snoopy，廣東話比參賽當初進步不少，他又大讚已淘汰的阿O私下真心和他交朋友，對方的貼心舉動令他覺得，原來大家都關心他，今次他的表演項目是原創歌《Rise Up》，並找來藍組的Jason Loi幫手，2人互相扶持，一直給他很多鼓勵，對於Jason於30強出局，Snoopy也感到難過。

導師提醒Snoopy在個人表演中，帶多一位參賽者上台幫手，是很危險做法，不過Snoopy沒想那麼多，只想好好把表演做好。最後Snoopy也獲評判5盞燈，成功躋身決賽。馮穎琪讚Snoopy演出時好Cute，再加上他表演時力量好大，十分有魅力。

另一評判Edward Chan讚Snoopy很talented（有天賦）：「佢都幾花心思，知唱歌唔係強項，所以係導歌部分，佢唔選用假聲唱嚟做冒險嘢，反而選擇用低音，呢個選擇令我覺得你清楚自己價值喺邊度。」

（即時娛樂）