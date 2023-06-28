以歌勉勵受情傷的人 戴祖儀想找令自己開心的靈魂伴侶 (22:54)

戴祖儀花一年多時間接受音樂再培訓，以唱作歌手身分再攻樂壇，新歌《由他》及國語版《停留在過往的傷害》均是她作曲，她更包辦國語版填詞，廣東版歌詞則邀請甄敏延，描寫愛侶徘徊在不平衡的戀愛關係中，但卻不捨得分手。她說：「大家常聽到『收兵』、『做兵』，其實不單止求愛時才會『做兵』，談戀愛過程都有可能，好似我為例，好鍾意一個人時，會為對方不斷付出，但對方只習慣被愛而不主動關心我，心情當然很辛苦，但又不捨得放手，就跌入循環裏面，我最耐試過經歷這樣的循環2、3年，最後決定放手。」她希望以歌曲勉勵受情傷的人，選個令自己開心的愛侶。

她自言以前細個想找專一、高大的靚仔，現在則希望找個令她開心的靈魂伴侶，不需要將所有時間放她身上，只要彼此了解、適當關心就好。她自言近大半年感情都是一片空白，追求者都無，休息時愛做宅女看動畫，好少外出，都覺得是時候鼓起勇氣擴展社交圈子。

祖儀同唱片公司有很多歌手包括吳若希、菊梓喬、谷婭溦、王灝兒（JW）、吳業坤、連詩雅等，加上無綫近年有很多新人，《聲夢傳奇》炎明熹、姚焯菲，《中年好聲音》周吉佩、李佳、吳大強等，有指她像夾心人，有段時間做綜藝節目及拍劇集找出路。她對此否認失寵，或資源被分薄，而是要物色適當時機出歌，公司好愛惜她，預計今年起碼出4首歌，公司又讓她去台灣拍MV，笑言驚別人妒忌她。雖然她在綜藝節目及劇集方面有不錯成績，但她沒想過放棄唱歌，所以今年回歸樂壇，以全新的才女面貌，發揮才華一面。

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（即時娛樂）