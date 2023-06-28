造星V｜Tsoul憑Popping舞入決賽 Adams雖敗猶榮覺釋懷 (23:29)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（28日）播出一集，繼續20強賽事，繼來自台灣的Snoopy以5比0擯走Tiger Foo後，緊接出場是Tsoul迎戰Adams，兩個參賽者都以舞迎戰。

Adams與舞蹈員跳唱《Bad Romance》，表現從容，評判Edward Chan說：「見到你好盡力演出，有techno同trap風格嘅節拍，有啲女性化動作，表現從容兼面帶笑容。」另一評判馮穎琪則以海綿形容Adams，覺得他不停吸收很多東西，而且感覺上好快上手，盼他能在舞台上，展現更多面向。

接着出場是近乎長勝將軍的Tsoul，他演出項目是純舞蹈表演，以Popping（機械舞）演繹項目《智能（AI）判變》，Tsoul和女舞蹈員演出精彩，加上視覺效果及豐富表情，令整個演出更添深度。評判陳詠謙說：「好厲害，演出有心思，同舞蹈員好配合，有好強衝擊力，除咗舞蹈演出外，更加延伸到身處𠵱家世界嘅反思，係有深度演出。」

Edward Chan也讚他：「好多人跳舞好叻，但未必好多人有決心成為一個跳舞明星，香港仲好似需要繼續努力，先可以達到呢件事，我睇見你已經有技巧，接下來係機會及運氣，我會好好支持你。」熱愛跳舞的王君馨也激讚：「我好少睇到一個純舞蹈表演，係有咁多驚喜，呢隻舞可以去參加國際比賽。」

最終Tsoul演出稍勝一籌，他以五比零「舞」入決賽，落敗的Adams雖敗猶榮：「一定有少少唔開心，好似走唔到最後，但又好似放鬆落嚟，有釋懷感覺....的確係幾頂尖對決，因為Tsoul精彩表演，令評判留下深刻印象，我雖敗猶榮。」

至今晚一集為止，已有7位參賽者入決賽，包括希晉﹑Taco﹑王鋒﹑Lyman﹑亨仔﹑Snoopy和Tsoul。

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（即時娛樂）