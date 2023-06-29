我的天堂城市｜姜濤紐約追夢幻得幻失 與李嘉文發展感情 (15:20)

姜濤在電影《我的天堂城市》 中飾演在紐約追尋夢想的研究生，與李嘉文有一段感情線。（大會提供）

姜濤與台灣藝人宋芸樺、姚淳耀等合演的電影《我的天堂城市》，以3段故事、3種求生存的掙扎串成一個尋找幸福的過程，刻劃出紐約的美麗與哀愁。

《我》在美國紐約取景，眾演員親身飛往當地拍攝，為疫情期間少有出埠拍攝的華語片，姜濤當時更成為首位衝出香港到外地拍攝電影的MIRROR成員。姜濤在戲中飾演居住在紐約追尋夢想的研究生，熱愛跳舞，而且充滿熱誠。他在尋夢的過程中經歷幻得幻失，幸遇上同時身處異鄉而一拍即合的李嘉文，且有一段愛情線。不過，一段感情關係甜蜜有時，困惑有時，兩人在片中的關係有待發展。

宋芸樺顯現事業型女生的實幹，離群時卻有拭淚的一面，似乎有所心事。姚淳耀與魏蔓已在紐約組織家庭，一家三口共同面對着現實生活的缺口，更關乎為人父母對下一代的期望。導演俞聖儀將紐約生活中遇到的人和事搬上大銀幕，眾人在這陌生又熟悉的土地上尋找人生方向，維繫自己珍惜的關係，在這個天堂城市努力地生活。

宋芸樺相隔10年重返紐約有不少反思︰「第一次來紐約是10年前，當時19歲的我花了1個月時間體驗紐約的精彩。來到時代廣場，熱鬧的氣氛就跟電影裏演的一樣，琳瑯滿目的霓虹廣告看板、人來人往的喧嘩聲彷彿是城市的心臟，讓人都有活力起來。10年後再回到紐約，也許是心境上的轉變，不再只是想看到電影鏡頭裏美好的那一面，也想更了解這座城市的現實樣貌，就像有人說過，在紐約可以很熱鬧也可以很寂寞，太多的變化在這裏。」

李嘉文為前毛記電視「偽員」，當時藝名是「黃慘盈」。她於2017年離開，前往美國修讀戲劇相關的短期課程，其後留在當地發展。

（即時娛樂）