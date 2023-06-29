范瑋琪首度發聲護陳建州：深信丈夫是正直的人 (17:05)

「黑人」陳建州近日捲入性騷擾風波，繼大牙（周宜霈）聲稱指出11年前一起到香港工作時，曾在飯店被黑人性騷擾，事後陳建州和太太范瑋琪（范范）表示，已向大牙提出民事訴訟，要求大牙賠償他共1000萬新台幣，並刊登道歉啟事在facebook專頁。

另外，台灣女星郭源元昨晚（28日）亦在社交平台發長文跟進指出，在范范懷孕期間，曾被陳建州兩度性騷擾，黑人透過經理人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

范范今天（29日）在Ig限時動態開腔護夫，並表示自己沒有神隱，跟平常作息一樣，在家中照顧兒子。她憶述懷孕時期的事，並清楚表明從知道懷雙胞胎開始，每時每刻都在家中安胎，直到後來穿羊水那一天才送到醫院生BB。

她寫道：「中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」

（即時娛樂）