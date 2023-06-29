周潤發笑Do姐「移情別戀」迷小鮮肉 盼80歲跑全馬 (18:07)

鄭裕玲（Do姐）進軍YouTuber並開設自家頻道主持節目《The Do Show》，頭炮嘉賓是好朋友兼經典拍檔周潤發（發哥），而節目今天（29日）上架。Do姐和發哥相隔多年再合體，2人話當年﹑談演技並分享生活，而在電影《別叫我"賭神"》中演發哥的柯煒林（Will）亦有亮相節目，分享拍攝點滴。

2人合作無間，拍攝過多部經典電視劇如《網中人》及電影《我愛扭紋柴》等，他們互贈高帽，發哥說：「呢個女子佢不得了，又醒目﹑演技又好，我呢個女朋友冇得頂，我係好鍾意佢嘅，但係呢我離開咗佢幾年，佢移情別戀，鍾意咗子華神（黃子神），後尾又鍾意農夫，𠵱家又鍾意小鮮肉！」Do即笑稱發哥也有很多靚女，發說笑稱：「嗰啲過眼雲煙。」

發哥熱愛跑步及跑山，Do姐表示疫情期間自己都有跑步，亦在街上跑：「我諗發哥係日日跑步，不如我走去Join佢跑步團，或者我囈下佢，佢肯嚟接受我訪問，咁我問知情人士，佢話唔係你一話跑發哥嗰團，你就可以入到去發哥呢個中心地帶，你要喺外面慢慢咁樣跑，係咪咁樣㗎？」

發哥表示在跑步方面，2人在七幾年已早有淵源，Do姐聞言說：「係﹗但係我中間斷咗咁耐，咁我想話見返你，但原來跑去你個團原來咁難。」發哥說：「我都過咗3個團，最尾嗰個係戚美珍三哥（苗僑偉）佢哋。」

發哥表示香港是彈丸之地：「有幾大啫？你去呢度半小時﹑去嗰度半小時，係咁多㗎喇，即係你𠵱家所謂舊時，即係未跑街之前我跑山，去晒嗰啲名山，除咗青山我未入之外，青山唔去得㗎，青山尖呀﹗」

發哥今年已跑10K賽事，Do姐問他明年有何打算？發哥說：「出年諗住跑半馬，我希望80歲跑全馬。係呀，日日都跑，變咗一個宗教咁，因為跑有一樣好處，我用腹式呼吸，我哋係跑慢心跳，盧海鵬我車咗佢一年，日日去美孚車佢，佢都唔知幾叻。」

另外，Do姐爆發哥以往未埋位前，喜歡跟導演研究，她問發哥有沒有興趣做導演？發哥直言做導演責任好重，自己亦不喜歡去做有規律性的工作。

（即時娛樂）