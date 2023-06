next

《職業特工隊》電影系列第7集《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One),將於7月12日在美國開畫,香港提前同月8日上映,主角湯告魯斯今日透過社交媒體上載他跟《職工7》導演基斯杜化麥格里(Christopher McQuarrie)手執戲票,站在下月5日開畫新片《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),以及下月21日上映《芭比》(Barbie)和《奧本海默》(Oppenheimer)的海報前合照,並留言「今個夏天到戲院欣賞多齣精彩電影」,大方為其他電影公司發行的「競爭對手」拉票。

不過,有網民表示湯告魯斯早前亦曾大讚DC超級英雄片《閃電俠》,結果後者叫好不叫座,截至前日為止,美國開畫兩周僅收9160萬美元(約7.1億港元),全球票房亦不過2.1億美元(約16.3億港元),擔心他的拉票,變為「死亡之吻」。

