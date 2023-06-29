阿正投資7位數開實體咖啡店 想識Jeffrey哥哥但不獲理會 (19:36)

商台DJ黃正宜（阿正）因接拍ViuTV綜藝節目《膠戰》系列後大受歡迎，幾年間密密吸金。近日她終於圓夢，獨資經營開設實體咖啡店，預告新店7月開張。初嘗老闆滋味的阿正說：「小店面積約400呎，今次投資7位數字，足足用了一層樓的首期，如果有任何靚仔，識用甜言蜜語討好我，都可以獲贈飲。」

阿正表示願招呼粉絲以回饋多年支持，至於商台同事及《膠戰》戰友，都有一世免費任飲或其他特別優惠。阿正開心表示其弟最近也自資開設中醫診所，身為家姐感到安慰和驕傲。

阿正今天（29日）以「全城傳愛齊捐食」10周年大使身分，現身超市活動，鼓勵市民捐出家中過剩的未到期食物，贈予社福機構製成飯餐，幫助有需要人士。她以身作則，盡量惜食，拒絕浪費。她大爆朋友之中，魏浚笙（Jeffrey）最似大嘥鬼，試過4個人去泰國餐廳食飯，他叫了太多食物，埋單超過1600元，最後吃不下只好打包走。

當她在超市甫見Jeffrey人形紙牌，即心心眼攬實合照；知對方早前出席巴黎時裝周，並遇到宋仲基等多位男神，但阿正強調Jeffrey，仍是她心目中的第一位，阿正爆出她多次叫Jeffrey做介紹人，想認識他的靚仔哥哥，可是不獲理會，懷疑Jeffrey有可能呷醋，不想阿正轉冧他哥哥。

（即時娛樂）