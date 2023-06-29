造星V｜隊友躋身決賽 Kakit感動落淚 Ash比賽期間收父親離世噩耗 (23:14)

ViuTV選秀節目《全民造星V》淘汰賽接近尾聲，目前已有7位參賽者入決賽，包括希晉﹑Taco﹑王鋒﹑Lyman﹑亨仔﹑Snoopy和Tsoul。

今晚（29日）播出一集，先由藍組「Fung莎星辰」內鬥，由Kakit和Ash對賽，2人曾是戰友，如今兩個只能活一個入決賽，Ash直言不想跟Kakit對戰，因為感覺似跟兄弟姊妹比賽一樣，感覺相當殘忍，比賽未開始，兩人已表現得依依不捨。

Kakit表示甫開始參加《造星V》，盼上電視增加曝光率，他說：「𠵱家諗返其實好膚淺，覺得係數字遊戲，好表面，發現構思表演唔係為數字，為咗令人睇到當中意思，展示自己優勢，勇於嘗試創新，希望出嚟件事大家都鍾意。」

Kakit表演項目是原創歌《Who Am I》，表演豐富多元，有Rap及折骨舞，評判王君馨說：「都睇到好驚，頭先我好驚你塊面刮花，Artist好緊張塊面，我對你嘅Rap印象幾深刻，因為我聽清楚你講緊乜嘢，同埋有故事性，加埋台上互動，如幻似真經歷，成件事好好，我覺得好真實，好似睇緊電影。」

泳兒則表示相當享受：「我好欣賞視覺效果，好有心思，好多嘢睇。」此時Kakit表示視覺效果由一位叫Match的自由工作者設計：「我同佢對住電腦好多個鐘，一開始係以MV形式設計，之後好感謝ViuTV燈光部同事，一起配合熄晒全廠嘅燈，做咗靈魂出竅效果。」

Kakit還分享表演靈感來源：「當我知道呢個係個人表演時，然後我覺得做乜嘢好呢，跟着我睇Ig，幾個頁面都講緊AI（人工智能），好多AI資訊彈出嚟，然後開始有呢個念頭，覺得其實全世界每個人都畀AI所影響，我想像一個好壞嘅情况，會唔會我哋已經唔係做緊自己，所以諗咗呢個表演，即使將來有好多嘢，可能畀AI取代，我覺得表演者係冇AI可以取代到，企喺舞台上活生生嘅表演者，就係獨特同埋唯一，我哋咁多個參賽者都係獨一無二嘅，呢個都係我想帶出嚟嘅信息。」

32歲的Ash喜歡MC張天賦的《小心地滑》，他喜歡挑戰性：「一路以來冇乜機會好好唱一首歌，帶畀大家另一面嘅Ash。」正當Ash埋首籌備表演時，卻傳來噩耗，他的父親離世：「成件事好突然，呢段時返去籌備時候，諗住寫啲嘢畀我爸爸，我想將一啲信息放入歌中，都係對爸爸一份紀念。」Ash在《小心地滑》加上Rap部分向父親致敬，評判Edward Chan說：「我好欣賞你喺原裝編曲上，你喺結尾有個延續，就係Rap部分，嗰度有冇乜嘢特別意思？」

Ash說：「各位評審老師睇到歌詞時，其實係《小心地滑》想帶出嚟意思，同時喺呢段時間，我爸爸不幸地喺兩星期前過咗身，好遺憾地佢冇辦法睇我20強呢個表演，係只差一步，所以我想趁呢個機會，可以親手寫啲詞送畀佢，畀佢知道其實佢個仔一直以來，都有記住佢嘅教誨。」馮穎琪聞言表示感動，讚他堅強有毅力，以及尊敬和初心。最後Ash以4比1贏了19歲Kakit躋身決賽。

落敗的Kakit哽咽說：「好開心可以見到佢（Ash）贏，聽過佢曾經喺馬來西亞發展，可能唔順利，但我覺得佢其實係一定成功嘅....輸咗畀Ash其實係開心嘅，我覺得我輸會比贏咗舒服，我覺得佢爸爸喺上天一定好感動。」

Ash也有感而發說：「我啱啱嚟香港，朋友唔多，經常同佢（Kakit）同組，佢介紹好多香港歌曲畀我，《小心地滑》係佢介紹畀我，嗰次我同佢傾偈，佢開首歌畀我聽，我同佢講我好喜歡，如果有機會喺台上表演，我一定會唱呢首歌，但冇諗過就係今日，喺呢個情况下...」

（即時娛樂）