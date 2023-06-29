造星V｜跟Kim兄弟內鬥爭入決賽 Nathan獲讚聲線有質感 (23:22)

ViuTV選秀節目《全民造星V》淘汰賽接近尾聲，目前已有8位參賽者入決賽，包括希晉﹑Taco﹑王鋒﹑Lyman﹑亨仔﹑Snoopy﹑Tsoul和Ash。

接着出場是大熱之一的Nathan（魏念恩），和同組隊友兼好友Kim對戰，Nathan表示如果真的抽中對賽，是節目效果，並講定大家要享受音樂和表演。

感性的Nathan自彈自唱《囂張》，他內心有種種質疑：「海選時講過自己似貨物，畀人運來運去，感覺唔到自己有乜嘢價值，唔覺得自己做到乜嘢，我想搵靈感時，以自己經歷做我作品，好關於我﹑我最理解嘅嘢....好耐冇經歷開心嘢，參加《造星V》後，好似夾番band，識到一班朋友，Kim大我少少，佢好搞笑，好似木獨，Hayden係神聖存在，好似喺童話世界走出嚟嘅人，跟住我會喊，唔知點解一諗起Hayden就會喊，好唔捨得佢，我唔可以畀佢知道我喊，我嗰日去到機場，我就不停問佢『幾時走呀？』佢嘅笑容係太天真無邪，諗番同佢經歷嘅嘢。」

泳兒讚Nathan聲音充滿質感：「我覺得你個人好有一種不食人間煙火感覺，（陳詠謙：個造型似楊過）。只差個小龍女。」台上的司儀強儀自稱是鵰，不能做小龍女，返後台時Nathan不介意做鵰，又自封「魏鵰恩」。

Kim表示跟Nathan及亨仔感情深厚，節目問到深厚程度，Kim搞笑說：「可以睇大家嘅重要部位。」至於亨仔和Nathan跌落海會先救誰？Kim笑言自己不懂游水，他兩個都識游水。

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（即時娛樂）