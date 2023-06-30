范瑋琪撐黑人言論遭連環打臉 網民揚言退票抵制9月演唱會 (18:17)

台灣男星陳建州（黑人）捲入台灣演藝界「#MeToo」性醜聞風波，被指曾向周宜霈（大牙）及郭源元性騷擾，獲太太范瑋琪發聲力挺，揚言「懷孕期間一直在家中安胎，僅有5次出門」、「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床」，更強調「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜」。

不過，有網民翻查范瑋琪的社交網，發現她由公開懷孕超聲波照（2014年8月）至一對孖仔出世（2015年1月）就至少出門17次，當中包括出席姊妹淘聚會、生日會、拍廣告、到錄音室準備專輯等，照片有單獨亦有和好友自拍，均未見黑人陪在身邊。對於「我家只有一張床」的說法，有網民就發現范瑋琪昔日曾在節目《康熙來了》中自爆家中有另一間房，可供黑人好友王宏恩休息。王宏恩當日在節目中表示只要范瑋琪不在，黑人就會立即邀請他來家裏打遊戲機。范瑋琪接着說︰「我家有一個房間，他可以睡在那。」

以上兩點再加上「黑人向來滴酒不沾」卻被翻出拿着酒類飲品的舊照及「偷偷含一口威士忌」的舊訪問片段，范瑋琪被外界連環打臉，引發網民高呼罷看其9月演唱會的退票抵制浪潮。不少網民湧到范瑋琪的社交網留言「我挺大牙 『我退票』」、「人品如此，退票了」、「請問要如何退票」。有台灣傳媒查看范瑋琪9月8日演唱會的售票情况，稱目前只有最便宜票價的部分售完，其他價位仍有大量空位。

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（即時娛樂）