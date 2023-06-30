鄭秀文新冠後遺症未康復 宣布7月紅館演唱會延期 (18:36)

鄭秀文原定7月中舉行的13場紅館演唱會宣布延期。（鄭秀文Ig圖片及片段截圖 / 明報製圖）

鄭秀文（Sammi）5月13日確診新冠病毒，雖然9日後回復「一線」，惟至今仍然聲沙、咳嗽。距離7月中開始的紅館演唱會尚餘半個月，Sammi與主辦單位商議後，今天（30日）宣布13場演唱會將延期舉行。寰亞娛樂今日在社交網發聲明公布決定，內容如下︰

寰亞娛樂有限公司（主辦單位）與藝人鄭秀文（Sammi）經過慎重考慮及商議後，今日很遺憾地宣布原定於2023年7月14-16，18-19，21-23，25-26，28-30日（共13場）假座紅磡香港體育館之「AXA呈獻You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站2023」（該演唱）將延期舉行。

早前Sammi因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓Sammi有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。已購票之觀眾可密切留意主辦方稍後在以下平台內之門票安排通知︰

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不便之處，敬請見諒。希望 Sammi能早日康復，盡快與各位歌迷見面。主辦單位在此祝願大家身體健康﹗

如有任何查詢，請電郵至concert_enquiry@mediaasia.com

寰亞娛樂有限公司

日期: 2023年6月30日

（即時娛樂）