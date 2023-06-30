鄭秀文為演唱會延期道歉：每天內心非常掙扎進退兩難 (22:49)

鄭秀文（Sammi）5月13日確診新冠病毒，雖然9日後回復「一線」，但她一直受長新冠後遺症影響，至今仍然聲沙、咳嗽。由於距離7月中紅館13場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》尚餘半個月，Sammi有感未完全康復，與主辦單位寰亞娛樂商議後，今天（30日）宣布13場演唱會延期舉行。

Sammi今晚親自錄音及撰文上載到社交網，跟大家交代關於7月份演唱會延期的事，並講出自己想法及延期原因。她撰文寫道：「這些日子，每天內心都非常掙扎，進退兩難。非常對不起。唱片公司今天宣布了演唱會延期。MI覺得必須在此更詳細說出我的想法和延期因由。Long covid之下，體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。故此Mi完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出。

對於今次演唱會的內容和每個環節的編排和設計，Mi很有信心也很喜歡，但我認為『演出者本身』才是一個演出的『最重要核心』和『精神靈魂』，就算周邊的安排更精釆，但『核心』如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。

觀眾們本興致勃勃期待7月14號開始的演唱會，現在卻得到延期消息，我明白你們定會失望，也打亂了你們的計劃，對不起。也平白浪費了團隊們在這些日子的努力和付出，對不起。若勉強完成演出（彷彿蒙混過關），不能交出最好的Mi，不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒儘情儘意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi 自己也過不到自己。今天帶來這延期決定，對不起。#對不起」

（即時娛樂）