周潤發（發哥）演出電影《別叫我"賭神"》，獲導演潘耀明及編劇莊文強讚不絕口，無架子又有親和力，令拍攝現場充滿愉快氣氛。莊文強繼電影《無雙》後再與發哥合作，他指導演潘耀明一直想拍關於父子題材的電影，有了底稿就問他意見，最終發展成《別叫我"賭神"》這部戲。故事貼地，原本是小本製作，沒想過發哥看完劇本很喜歡，一口答應演出，發嫂（陳薈蓮）又投資。

發哥繼《阿郎的故事》相隔34年再演父親角色，潘耀明用非常犀利形容發哥，「他用另一種態度演繹這角色，戲中他比較調皮、無聊及嬉笑怒罵，將整部戲緊緊扣著，每個表情、動作都為之後的演出鋪路。 潘耀明第二次執導演筒便與超級巨星發哥合作，但未感壓力，因發哥太親切無架子，令大家很輕鬆自在，他最大壓力是做好自己本分。

莊文強讚發哥演出一貫好準確、好專業，每分每秒都做到要求。有場在澳門拍的場口，他去探班，劇照攝影師對他說︰「只看這個鏡頭，發哥已經可以攞金像獎。」這場講述發哥和兒子一齊坐巴士，發哥憶起飾演他太太的袁詠儀，知道她與兒子生活艱難，表情一步步轉變，很有層次，演極都仲有，真是影帝級。另一場戲講發哥輸到身無分文，走入廁所照鏡，勁似病態賭徒。

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（即時娛樂）