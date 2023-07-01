造星V｜KC撼贏Carson出線 10強參賽者誕生 (13:49)

ViuTV《全民造星V》10強參賽者正式誕生，包括王鋒、Nathan、Snoopy、Taco、Lyman、Ash、亨仔、Tsoul、希晉及KC。

節目昨晚（6月30日）播出第35集，承接上1集，Nathan的對手Kim出場，以樂隊形式演唱歌曲《搖擺》。評判之一的泳兒指他的爆發力不夠；Edward Chan亦批評其歌聲承接不住其樂隊及自己的個人動作，問他可想過改變曲風。Kim堅決地表示只想唱自己喜歡類型的《搖擺》，Edward Chan指他要承受其選擇的後果就行。Nathan最後獲全數5盞燈進入10強。

最後一場對戰是KC與Carson，前者跳舞叻，後者唱功勁。 出場前，節目播出KC的剖白心聲，他直言不太喜歡被指是「親生仔」、「跳舞天花版」，加上因個人唱歌水準問題及成為小組隊長後工作量增，壓力愈來愈大。他後來找到音樂新方向，對Rap有興趣，決定親自填Rap詞，以原創歌《藍毛毛演唱會開始了》上陣。他在歌詞中不忘自嘲「唔好意思，曾經走音，聽到你哋耳朵流產。唔係遊戲，唔係for fun，撳個掣就可以重玩。But it's ok，接受過失，畀個機會自己重生。慢慢抑鬱，慢慢起身，慢慢一步，走向冠軍」。

一直是小組賽「主唱擔當」的Carson以韓文歌《full bloom盛開》出戰，將在場各人帶入韓劇的世界。「強強對決」令5位評判十分頭痛，泳兒公開問「可唔可以加多個位」，王君馨亦說︰「兩個都要，好唔好？哎呀，點解要咁？」5位評判畀分時，王君馨一時失手未按到燈，令評判席出現2紅燈2藍燈的局面，引起一場小騷動。王君馨最後按下藍燈，令KC成功爭取到最後一個10強席位。

（即時娛樂）