港姐2023｜26位準佳麗逐個睇 有人自選個人照遭評判狠批 (15:57)

《2023香港小姐競選》早前初步遴選後，26位準佳麗參加第3輪的終極面試，接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團考核，評審團成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等。《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（2日）起一連兩個周日晚播出，並會先後淘汰4名及4至6名參賽者，成功晉級的佳麗將出發往越南拍外景。

明晚（2日）播出的第1集將分兩個回合進行，綜合兩回合各方分數後，將有準佳麗率先被淘汰。第一個回合中，26位準佳麗親自挑選Profile相及輪流出場自我介紹，評審綜合佳麗的自選Profile相及真面目點評。有準佳麗獲讚真人與上鏡一樣靚，亦有準佳麗遭狠批。名模馬詩慧說：「真人同張相差好遠，做人最緊要係有真我，唔好靠啲相，啲相係幻覺嚟！」有準佳麗自我介紹時因緊張而口窒，不慎將23歲說成13歲；部分準佳麗因廣東話麻麻，自我介紹時似足機械人。主持陸浩明（6號）笑問：「你係咪跟Siri學？」謝嘉怡亦說：「你自信好好，但真係要練習廣東話！」

第二回合上，製作組將26位準佳麗的靚樣分成「笑容」、「眼睛」和「肩頸線條」，以運動裝上陣的準佳麗遮樣出場，評審團以「盲選」形式點評各人五官和身形。有佳麗身形令人眼前一亮，獲曾志偉大讚是「衣架肩」；亦有佳麗因下身比較健碩，被勸要減一減大腿。

（即時娛樂）