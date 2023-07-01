COLLAR開影片頻道 遊戲對戰玩到癲 不怕女神形象崩壞 (16:22)

女團COLLAR昨天（6月30日）開設YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材，將各成員最真實一面呈現觀眾眼前。COLLAR在首集中分成兩組進行遊戲比試，終極負方要接受懲罰，吃「菲律賓鴨仔蛋」。眾人在節目中放下偶像包袱，玩到咀嘴獻出熒幕初吻亦在所不惜。

第1集節目中，Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，對戰Gao、Candy、Ivy、 芯駖的「剩低班人組」。進行「最短長壽麵」遊戲時，兩組分別派出Day、Winka對戰Candy與Ivy，她們要將同一條麵咬斷到最短為之勝出。4女玩到嘴對嘴，被其他隊友取笑是「大媽的愛」。事後，她們異口同聲表示為節目獻出了熒幕初吻。Day說︰「睇住佢哋（Candy 與 Ivy）玩，仲尷尬，好想嘔！」芯駖反擊︰「我哋睇住你玩都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka自言向來會主動惜隊友，因此不尷尬。Ivy大讚 Candy嘴唇柔軟、有質感。

雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、芯駖接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」。Ivy對此沒有懼色，一邊剝殼一邊品嘗，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。談到開設YouTube頻道 ，Gao認為可以增加外界對COLLAR的了解，接觸她們工作以外的一面。Ivy笑說：「平時講Day好為食、芯駖好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，原來睇呢個節目就知。」Marf 表示對此期盼已久：「好耐之前已經有咁嘅期盼，有一日我哋可以邀請唔同嘅人嚟我哋嘅Channel。」被問到會否擔心節目令COLLAR的女神形象崩壞時，她們均說不會擔心。Day揚言：「我哋無論任何時候都係女神。」

（即時娛樂）