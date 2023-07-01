非常檢控觀｜吳偉豪爬車頂拍動作戲 游嘉欣想轉型做打女 (18:02)

吳偉豪、游嘉欣、蔣家旻今日為新劇《非常檢控觀》拍動作場面，劇情講述吳偉豪從私家車頂跳到行駛中的貨車頂，營救被挾持的蔣家旻，游嘉欣亦駕駛電單車配合救人行動。

吳偉豪拍攝前做足安全措施，在8名工作人員協助下爬上貨車頂，戴上安全帶試位。首次拍攝大型動作戲的他說︰「劇本將我和游嘉欣描寫得很有型，但動作難度很高，替身會分擔車頂跳車頂鏡頭，部分爬車頂動作由我親身上陣。第一次拍這類大型動作場面，之前曾想沒替身的話怎辦？很考身手，但我對自己有信心，已做好拉筋準備。我預了頂硬上拍全部鏡頭，幸好劇組請了替身，驚險的部分交給專業人士，我演的話未必好看，而且有一定危險性。」

談到周嘉洛被急召回歸《愛‧回家之開心速遞》劇組，差點未能跟王灝兒、陳瀅及朱敏瀚一同拍攝旅遊節目，吳偉豪稱不清楚︰「我覺得自己與嘉洛向來是《愛‧回家》一分子，沒有離開過。片頭曲片段仍有我們，嘉洛最近有以視像方式在劇中出現，我偶然也會返去拍。（你們很少在劇中出現，可會對劇集有影響？）公司對我們好，安排我們拍正劇。《愛‧回家》沒有我們，收視更好，是我們擔誤了套劇。」

游嘉欣自嘲來打醬油，主要在鏡頭前Chok樣擺甫士。她說︰「我沒電單車牌，開電單車鏡頭由專業人士負責，我只做最後碌落地的動作。我正在學車，準備考私家車牌，希望可以變車神，為未來拍動作戲做打女鋪路。我上次拍劇做半打女，很好玩，希望有多些武打機會。我有學打拳、做健身，體能上應該應付到。」談到跟吳偉豪的感情線，游嘉欣稱兩人有談情畫面，但不會太激烈。沒有貨車牌的蔣家旻跟游嘉欣一樣，只需拍碌地場面，開貨車鏡頭由替身代勞。她計劃暑假與追求者及其他朋友一同去日本和歐洲旅行，直認有機會與追求者發展。

（即時娛樂）