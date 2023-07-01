樂易玲生日會 陳豪陳山聰胡定欣 視帝視后齊到賀 (18:23)

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲今天（1日）生日，昨晚在黃竹坑舉行生日會，獲大批小生花旦到賀，包括陳豪、陳山聰、胡定欣、姚子羚、張兆輝夫婦、方力申、朱晨麗、羅子溢、張曦雯、陳楨怡、宋宛穎 、鍾柔美、莊思敏、莊思明、傅嘉莉、邢慧敏、江嘉敏、林鈺洧、謝東閔、朱智賢、吳業坤、陳敏之、周吉佩等。樂易玲透露獲兒子送上親手做的Cupcake，生日願望是身體健康，大家都珍惜生命、生活開心。

陳豪透露一早送了禮物給樂易玲︰「我很少去街，都是過來say hello。（太太和仔女去了加拿大，所以寂寞難耐？）不是，剛才有跟他們視像通話，但我說要先去見高層。」陳山聰與胡定欣一同到場，陳山聰稱今天要為兒子Jaco慶生，昨晚不能不醉無歸。胡定欣被問到是否已跟經常黑面的Jaco修好關係時笑言︰「我要澄清，Jaco見到我時其實是害羞。正常片沒人看，但他抗拒、黑我面的片就很多人看，有條片曾有60幾萬人看過，我拍廣告都要靠他。」

朱晨麗被問到送什麼禮物給樂易玲時說︰「只是心意，希望她開心快樂﹗」姚子羚透露送飾物給樂易玲，正在放假的她預告將與蔡思貝到澳洲登台，希望有時間順道旅行。莊思明稱男友楊明要開工未能出席生日會，氣管發炎的江嘉敏就咳住到賀。

（即時娛樂）