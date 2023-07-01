《開心速遞》2000集玩自嘲 複製無綫劇多個經典場面 (19:13)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》由2017年播映至今已6年多，年初時曾傳出劇集添食至2000集便會大結局，該劇監製林建祥及後否認傳聞，稱只要劇集叫好叫座就會繼續拍下去。不過，早前有網上資料顯示第2000集的標題竟叫《大結局》，令網民懷疑《愛‧回家》是否真的2000集大結局。

《愛‧回家》昨晚（6月30日）播出第2000集，劇集開始前播出劉丹、呂慧儀、滕麗名、單立文、張景淳、湯盈盈、羅樂林、樊亦敏、許家傑、林淑敏等人出席「新處境喜劇開鏡禮」的畫面，令不少觀眾驚訝。第2000集的劇情講述「大龍生」羅樂林與「細龍生」鄭世豪被綁架，2人逃走時，鄭世豪因父親叫「大小姐」林淑敏接管接龍，而決定對心臟病發的羅樂林見死不救，更將他推落懸崖。林淑敏與舅父「KC」歐瑞偉及龍家上下開記招誘捕鄭世豪，鄭世豪雖然被捉住，但他原來一早在接龍裝了炸彈，又搶槍打中「熊尚善」滕麗名、在天台推林淑敏落街。鄭世豪最後坐監，林淑敏則傷重昏迷。

劇情複製無綫多套經典劇集場面，《東張西望》主持梁麗翹亦客串一角，嘲《愛‧回家》第2000集大結局將以前劇集的結局「炒埋一碟」，連家族爭產、墮樓墮崖、綁架失憶、踢藥丸、植物人、假佈景、放炸彈，就連BBQ都出埋，質疑觀眾真的會收貨？眾演員接着出現，稱以上劇集只為滿足一班以為《愛‧回家》2000集就大結局的觀眾，他們「現身」只為了舉行《愛‧回家》跨越2000集的切燒豬儀式。《愛‧回家之開心速遞》今晚繼續播出第2001集。

（即時娛樂）