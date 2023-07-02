緋聞髮型師女友遭激進粉絲鬧爆 姜濤疑借G.E.M.《受難曲》護花 (14:08)

24歲姜濤近日被指跟MIRROR御用髮型師Lydia Yung地下情逾1年，Lydia更疑已融入姜家，早前隨姜濤及其家人到澳洲旅行。報道指姜濤曾被粉絲拍下他偷惜Lydia的照片，經理人公司高層為保其「A0」形象，以高價「買斷」相片。有姜糖（粉絲暱稱）曾私訊「質問」姜濤與Lydia關係，姜濤就已讀不回未回應。緋聞傳出後，部分激進的粉絲到Lydia的社交網留言鬧爆，斥Lydia為何剪頭髮竟會為姜濤搽防曬；有粉絲更向Lydia任職的髮型屋投訴，指Lydia剪的髮型差，還要跟藝人傳緋聞。

姜濤在社交平台疑借G.E.M.的歌曲《受難曲（PASSION）》護花，歌詞包括「Dear Father，為什麼我日夜，心都在拉扯，為什麼這世界，越來越邋遢。這討厭的感覺每一天把我壓得，我快要爆發了，他們滿嘴污衊，句句似箭，但你何時懲戒，是否我要裝作看不見」、「不願留一條活路。妖言惑眾原來不只Lucifer，還有拿著鍵盤的一群恐怖份子，隔著屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐（what the AH）。仁慈的父，難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗。我想隨你腳步 走你走的道路。」

姜濤又上載其歌曲《鏡中鏡》的一段歌詞訴說自己的心聲︰「幾多Like數先算應得，幾多恥笑迫我屈膝，幾多生死使我哭泣，幾多苦笑遮我抑鬱，便一伙共舞，盡做，大路，便生火獨舞，逐步，每步。以 一首歌曲，數百個字，賜我力量，用力訴。成名和寂寞，盡力訴。留言和辯論，落力訴（反攻）。台前和幕後，合力訴（反擊）。掃到那落葉落盡，尚在掃。繼續掃，要命數，潔白到，來生，無業報。」

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（即時娛樂）