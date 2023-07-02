林盛斌見證孻仔幼稚園畢業感觸良多 拒絕再追第5個 (16:16)

林盛斌（Bob）昨晚錄影《獎門人Happy Summer感謝祭》時，透露他有份主持的《濠玩夏水禮》收視口碑好，節目有機會年尾時「添食」。Bob說︰「4個仔女睇完節目都話想去玩，暑假我會帶家人出團去個小旅行，老婆之後帶仔女去加拿大探親，我本來好想參與但因工作冇辦法分身。」講到細仔幼稚園畢業，他表示見證第4個孩子完成幼稚園階段感觸良多︰「阿仔有份喺畢業禮上台致辭，我事前親自幫佢訓練口才。我個仔都遺傳到演藝細胞，表情多多所以我早前帶他上黎諾懿、陳敏之嘅親子節目。第一次父子檔演出，佢畀人讚表現好好。」被問到會否再追多個時，Bob笑說︰「仲有第5個？唔好搞呢啲，但張繼聰話睇好我，對我有信心。我答佢好，叫佢一齊生。」

同場的陳婉衡同時兼顧娛樂新聞台主持及健身教班工作，難以密集式拍劇，最多只可客串。她說︰「我計劃開教室同拓展健康飲食生意。（有時間拍拖？）與追求者正喺了解階段，對方都係做健康飲食工作，但想保持低調。我學精了，唔會輕易公開關係，除非感情穩定，好怕要解釋太多。（同追求者合資搞生意？）我怕鬧交，合作形式比較好。」2021港姐季軍邵初稱有留意新一屆港姐競選，讚準佳麗賀怡雯靚女。對於眾準佳麗在終極面試上被逐個部位評分，她說︰「眼耳口鼻逐個部位比較，都幾驚﹗我參選嗰年冇呢個環節，如果我今年參選，可能三甲不入！」

（即時娛樂）