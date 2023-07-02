造星V｜10強澳門之旅講心聲 王鋒為擅改舞步風波落淚 (18:24)

ViuTV《全民造星V》10強誕生，總決賽將於7月16日晚舉行。10強參賽者王鋒、魏念恩（Nathan）、詹仕偉（Snoopy）、黃泓祖（Taco）、香胤宅（Lyman Heung）、 陳鎮亨（亨仔）、 田曜誠（Tsoul）、王希晉（希晉）、盧信宥（Ash）及黃家灝（KC），早前獲安排到澳門來一個短旅行，讓他們能在經歷完半年比賽後，於總決賽前放鬆心情，以及互相了解。節目昨晚播出，主持強尼在尾聲時出現，與他們傾談心底話，10子輪流剖白參加《造星V》大半年比賽以來的遺撼事。

Tsoul回憶曾有個回合跟馬來西亞參賽者Kingston合作，至今仍為當時曾罵他而後悔。Tsoul說︰「Kingston比較年輕，很多東西都不懂得處理、表達，我很後悔有一次罵他，因為我說話比較直接，令他很不開心。自此之後，我也有審視自己，他只是小朋友，雖然年滿18歲已是大人，但也應該給他小朋友應該有的呵護。」

Taco遺憾曾在30強賽事上忘記歌詞︰「那次整段即興發揮。那段時間，Mark Chan和樂樂真的很支持我，我失誤，總是覺得對不起他們，到現在還有這種感覺，或者每次上台之前還是會出現這個畫面，覺得自己表現得不夠好。那次表演完，我不斷道歉，覺得自己很差勁。樂樂不斷鬧我，覺得我不應該這樣，叫我別再想。他覺得這種情况誰都有機會發生，但我還是有這個遺憾。好好記着，不可以再有這種事發生。」

希晉說︰「我的遺憾是從99強到20強，好像每一個表演都因為心理素質的問題而有點瑕疵，或者自己覺得不夠好。無論是眼神、動作、自信，別人會看到的。我覺得自己浪費了這些機會。」希晉直認有社交恐懼症，至今仍會在面對陌生人或在大庭廣眾下獨自發言時感到緊張和焦慮。

KC後悔未有在大半年的比賽上展現出太多真我個性，他說︰「第1、2個回合時，我覺得狀態還好，但來到這裏遇到很多不同的人，有機會接觸很多不同的東西或問題，最後變成為了達到某個目的而想展示這方面給你看。究竟那件事情是我真正想做的嗎？真的是我自己嗎？我其實還在揣摩，但答案還是偏向忠於自己。」

來自台灣的Snoopy為參賽已留港半年，他坦言最大的難題是吃飯︰「剛來第一天，我不知道怎麼去吃飯，因為我不知道怎麼在外面點餐。在不熟悉的環境中生活，我會害怕。我剛來的時候剛好生病，他們說別傳染給大家，所以我沒辦法跟他們見面，只可以吃麵包，然後自己去外面買兩餸飯。」由於當時完全不懂廣東話，Snoopy只能靠做手勢來點餐。

Nathan想起曾經同組的參賽者David︰「當時我知道David本身有病，因為我媽媽也有抑鬱症。我自以為很了解他，所以很想安慰他，問他有什麼不開心。他的樣子看起來不開心，他卻不說。有一次我們驗收後，其實當時已經情緒低落，他卻對着鏡頭說。那刻，我很生氣。我有問過他，他不告訴我，卻對着鏡頭說。事後回想，可能是他太遲才學會表達自己。這個是遺憾﹗」

曾在Dance Battle上擅改舞步而鬧出風波的王鋒，直認比賽時的得失心太重。他說︰「我跟Nathan有類似的想法，有時跟自己說輸贏不太重要，但去到真正比賽的那一刻，可能得失心會變得太重。可能... 」此時，王鋒情緒開始激動，他在Nathan及強尼鼓勵下哽咽地繼續說︰「第二回合擔任隊長時... 一來，我覺得自己有責任想保住兄弟們，覺得自己好像有重擔要拯救大家，所以... 可能在那個回合，我不小心對阿澤做了一些... 可能我臨時改了一些舞步，令他因此生我的氣或者有點爭執... 」王鋒流着淚表示︰「我也知道可能... 因此，我也懷疑自己的為人，我也想過是否因為這樣而... 我好像很難接近大家，去認識大家。」

Tsoul透露曾就事件跟王鋒傾過︰「他（王鋒）有一天突然向我道歉。我說『你為什麼向我道歉？怎麼了』，其實我事後才知道整件事的來龍去脈，我很中立地看整件事，其實就是一個誤會加另一個誤會，產生出一個大的誤會。阿澤被淘汰，王鋒好像擔當了一個不好的角色。我承認那一刻我是同情阿澤，一來當時處理得不好。我很坦白地說，我覺得（阿澤）可留待在鬆一口氣房裏說，不是在評判快要做決定的時候，想逆轉那件事才說出來。他們雙方都有想捍衛的東西。我很坦白地說，如果阿澤沒有說那句話，我覺得就不會有一連串的事情發生。我很直接地跟王鋒說︰『如果你當阿澤是朋友，就要承認你當下做了這個改動。』」

KC直言當時不太接受這件事︰「聽到阿澤這麼說，我心想怎麼了？你們是兄弟﹗一場兄弟，雖然是對面組，你卻這麼做﹗我覺得這是一個悲劇，阿澤跟王鋒都因為得失心而有邪念，互相傷害對方。我覺得你們兩個都深深體會到這麼做，結果是什麼。不過，我很高興你（王鋒）自己肯說出來，需要勇氣的，Respect﹗」強尼說︰「你問我，我不知道，可能在這一刻，那件事未必是好事，但將來，這件事未必是壞事。」

亨仔嬲自己未有在同組的參賽者Anson Wong與其他人發生磨擦時調停，間接令對方被淘汰。他說︰「我跟Anson wong合作了很多次，他在團隊中擔任音樂上和技巧上的主導者，所以容易跟其他成員磨擦。每次有磨擦發生，其實很需要一個中間人去調停，但永遠沒有這個人，我通常站在旁邊。在沒有人幫他的情况下，可能令導師或其他人看起來，覺得他好像是一個很難相處、追求極致、不管別人的人。其實他不是，他只是為了大家好﹗我嬲自己不發聲﹗坦白說，我覺得Anson Wong絕對有資格坐在這裏﹗如果說遺憾，我不是對自己，而是對他﹗」說完後，亨仔強忍情緒，令自己冷靜下來。

Lyman自言是個完美主義者，但同時又要追求平衡，因此多數跟團隊合作時不會發表內心的真實想法。他說︰「從60強至20強，我一直被捲進這種狀態中。我要為這件事而做，愈是這樣就愈迷失。」來自馬來西亞的Ash自覺太着眼這次來港比賽的旅程，沒有花太多時間去認識其他參賽者。他說︰「一起拍攝這個節目已經4、5個月，我其實好像不認識紅組的兄弟。來到澳門時，我才發覺其實我們真的不太熟悉，這是很大的遺憾。因此，我很開心這次有機會來澳門跟大家相處。比賽完畢後，我不知道自己會在馬來西亞還是繼續待在香港，但很希望可以看到大家接下來的發展，可以透過合作機會更認識大家。」

（即時娛樂）