爆谷一周｜周潤發自爆因寒背開始跑步 被母親永不言敗精神改變一生 (19:14)

周潤發（發哥）日前聯同電影《別叫我〝賭神〞》的柯煒林、盧慧敏現身ViuTV節目《爆谷一周》時，透露當初是為了改善健康而開始跑步。他透露從前拍太多動作片，累積了不少舊患，結果出現「寒背」問題。發哥說︰「剛開始跑步的原因是我以前拍攝時有很多傷患，我看過很多醫生也不行，最後是靠跑步解決了，拍《賭神》時，不是有一張照片嗎，背影是這樣的，有點寒背，因為我的腰沒辦法挺直，有病啊﹗那個叫『駱駝病』，駝峰。跑步後，我慢慢鬆開，腰骨挺直了，鬆開後就舒服很多。」

谷德昭最開心發哥對跑步的熱情還感染了其他人，回憶張達明當年大病後一直不願動，直至發哥叫他去跑步，他竟肯在清晨5、6時起牀去跑步。發哥說︰「因為他那段時間做過電療，頸都是黑色的。我覺得達明不能繼續這樣，便約他出來，就這樣把他叫出來了。他今天跑完還傳訊息給我，說今天已完成功課，我給他加油﹗」

谷德昭指發哥的跑步團幫了很多朋友，發哥表示︰「也不是，其實也開心，因為很多人跟我合作過，共事過一段時間，例如鵬哥（盧海鵬），我每天載他，載了他一年。」谷德昭讚發哥真好，對鵬哥管接管送。發哥續說︰「對，還包伙食﹗他第一天上車，連雙腳也提不上去，沒辦法坐。他太久沒動了，因為沒有人理他，他自己一個住。他每天跟我們跑步後再一起吃飯，就很開心，說話也多了。他一個人在家裏很無聊，而且有一個算命師說他過不了79歲，那我就陪他到80歲後不理他，哈哈﹗」

發哥回答現場觀眾問題時，表示母親對他影響最大。他說︰「我的媽媽改變了我一生，她永不言敗，而且非常勤力，極之勤力。我媽媽是一個很好的榜樣，我自小跟着他，我膚色那麼黑的原因就是她揹了我出去，她要耕田、淋水時，就把我放在田裏一直曬。我就這樣曬黑了﹗而且她沒有讀過書，但很多時候，她的智慧很高，還會說一些很押韻的話，我不知道為什麼，比盧海鵬還押韻﹗」發哥又即場教現場觀眾跑步時的姿勢和秘訣。

（即時娛樂）