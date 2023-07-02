《中年2》海選｜《超級巨聲》劉威煌 杜德智洪杰爭入圍 (19:54)

無綫《中年好聲音2》今日進行第3輪海選面試，吸引約2000人參與，包括杜德智、劉威煌、洪杰、姚安娜、資深排舞師林青峰、2000年《TVB全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》冠軍梁浩賢等。劉威煌當年是無綫《超級巨聲》參賽者及隊長，他自爆面試時緊張到甩嘴︰「相隔多年再參加歌唱比賽，沒料到心情依然緊張。可能近年習慣做直播有歌詞睇，人變得依賴。我的表現很核突，很不開心，沒信心能入圍。」

杜德智跳唱英文歌獲評判讚賞，他表示得到弟弟杜德偉鼓勵參賽，對方更就選歌及衣著提供意見。杜德智說︰「我沒想太多能否入圍，主要想來享受舞台。」洪杰以真名「扈佳榮」參加，聲沙沙的他說日前吃生果時嗆到氣管，面試時發揮得不夠好，如能入圍是榮幸。近年教唱歌的他透露旗下3個學生也有報名，其中2個因緊張及經驗不足而失準，未知最後如何。

無綫總經理曾志偉表示節目有5000人報名，年紀最大的76歲，水準比上屆高，表演得精彩，他與評判之一肥媽看到不捨得走。志偉說︰「我對杜德智、林青峰印象深刻，要揀出100位入圍者，十分頭痛。相信今屆的賽程會很緊湊，目前未知何時公布入圍名單，或要再跟評判開會研究。如果選出多過100人，要看有沒有爭議，可能要再召參賽者回來進行複試，因為有些參賽者面試時失聲，狀態不好。」

肥媽強調評分時會一視同仁，不偏心有名聲的參賽者。她說︰「我們計聲音，看參賽者潛能，硬讓他入圍也走不遠。要選出100個入圍者，很頭痛。（可怕商議時跟其他評判吵架？）每人各有意見，吵也沒所謂，大家都是為件事。」

（即時娛樂）