《造星V》10強記者會｜馮允謙見證成長幾乎感動落淚 陳蕾心痛參賽者被負評 (21:55)

陳蕾、馮允謙今日以導師身分出席《全民造星V》10強記者會，為參賽者打氣和給予貼士。陳蕾受訪時稱望住10強參賽者在台上表演，有家長看孩子上台表演的感覺，看見他們長大，有點感動到眼泛淚光。馮允謙說︰「看見他們唱歌，我很想流眼淚。我和他們一起經歷了很多，有些是觀眾看不見的。」

對於魏念恩（Nathan）、黃泓祖（Taco）演出時甩嘴，陳蕾認為是好事︰「寧願現在發生了，他們吸收了經驗再修正，比總決賽時才發生好。」馮允謙肉赤Taco，希望向製作組提出決賽時增設提詞器，讓大家不會甩嘴甩得太厲害。他被取笑對參賽者寬容時說︰「做了『爸爸』真的不同了﹗我也有成長，以前被照顧，現在我去照顧他們。」

網民質疑爭入10強抽籤對決造馬，王鋒又被指是內定冠軍，陳蕾說︰「節目的安排都是想讓節目好看一些。如果替任何選手不值，可以用不同方式繼續支持他們。常說參加《造星》只是一個起點，就像球賽的頭10分鐘，所有事情都是路遙知馬力。我當年參加歌唱比賽也只得第4，最緊要帶住夢想，堅持到最後才是最大贏家。即使有些參賽者有不少負評，不會影響我對他們的印象分。我是最直接接觸他們，我很相信他們，他們也很相信我。有時見到他們被負面留言攻擊，我也心痛。」

（即時娛樂）