《造星V》10強｜Lyman觀眾緣封王Like爆 王鋒吸嬲稱王 (23:21)

《全民造星V》十強登場，7月16日舉行總決賽，賽果會由全民投票及決賽當晚星級專業評判團評分，各佔一半分數決定。投票展開，香港、馬來西亞與加拿大三地觀眾有投票權（投票人士需持有香港/馬來西亞/加拿大手提號碼並作出驗證），「一人一票選出世一男偶像」，7月16日截止投票而截止前可無限次更改選擇。

10強名單：

1號 王鋒 IG：@fungtravis

2號 魏念恩 (Nathan）IG：@nathanael_ngai

3號 詹仕偉 (Snoopy）IG：@kacha101

6號 黃泓祖 (Taco）IG：@cotaboii

9號 香胤宅（Lyman Heung）IG：@lyman.heung

32號 陳鎮亨（亨仔）IG：@hangjai0305

35號 田曜誠（Tsoul）IG：@t___soul

46號 王希晉（希晉） IG：@heizhun.w

52號 盧信宥（Ash）IG：@ash_lu618

99號 黃家灝（KC）IG：@kc.kano

大會為10強拍攝新一輯造型照，明顯比99強首次的造型落本，靚仔造型照昨日在ViuTV社交平台上載，吸引不少網民畀Like與心心但也有派嬲。其中以Lyman（香胤宅）的觀眾緣稱王被Like爆，他有3款造型照，獲Like與心心合共8000多個，亨仔排第二，都有逾3000個Like，至於Snoopy與Ash也有觀眾緣，全獲讚好沒有「嬲嬲」emoji。至於王鋒則吸嬲稱王，有近2000個「嬲嬲」emoji，繼續被負評，有留言：「尾後針，不了！」亦有指他是「人棄王」，但也有網民留言：「支持王鋒，加油！」Nathan、Taco、KC與Tsoul也有網民派嬲並留負評，但也有支持畀Like。希晉的照片有Like同時夾雜了「嬲」但沒有留言，究竟點解要派嬲給他呢？

（即時娛樂）