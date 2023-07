「細龍太」陳思圻約細龍生奶奶Re-U 雞啄唔斷傾足10個鐘 (14:46)

曾在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「細龍太」的陳思圻(原名陳偉琪),前年離巢後轉型為KOL,不時周遊列國、大歎美食。雖然早已離開《愛‧回家》劇組,觀眾仍十分掛住「細龍太」陳思圻與「細龍生」鄭世豪這對CP。

陳思圻昨天在社交平台分享她與鄭世豪、「二太」蘇恩磁聚會的照片,留言︰「一係唔見一見就雞啄唔斷,轉咗3次場,傾足一日,超過10個小時。咁耐冇見,感覺依然。感激有你們:奶奶+廢柴老公。When you see your on-screen buddies, and you just feel so lucky and grateful to have met and partnered together.(當你看到熒幕上的朋友時,你會感到非常幸運和感激能夠相遇並合作。)」鄭世豪說︰「見足三餐~要Yeah三次Yeah~Yeah~Yeah~」

不少網民留言「都係鍾意細龍生同細龍太嘅組合」、「好掛住呢個組合」、「誰能代替你地位」、「無咗細龍太,唔好睇」,有網民質疑陳思圻當日跟楊明犯錯同一件事,為何陳思圻當日要離開《愛‧回家》,楊明就可加入《愛‧回家》。

陳思圻2020年時酒後駕駛罪成後,再被發現與外籍男士在夜店飲酒,連串負面新聞令她遭無綫雪藏。翌年年中,陳思圻表示已約滿離巢,無綫沒有跟她談續約。

(即時娛樂)