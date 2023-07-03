龔嘉欣升呢做餐廳老闆 爆緋聞男友有畀意見 (18:27)

龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕等今天出席新劇《靈戲逼人》宣傳活動，分組進行粵劇唱腔比試，阮浩棕獲謝雪心讚靚聲。嘉欣表示《靈》是她在TVB的最後一套存貨，希望會有好成績。嘉欣受訪時宣布將在尖沙嘴某商場開餐廳做老闆，她透露已取了舖頭鎖匙，拿到鎖匙後開始有壓力。嘉欣強調這是開心的壓力︰「我今年尾34歲，很想在40歲前闖一闖，在所有事上搏到盡，所以很大壓力，要再努力。」她表示緋聞甜品師男友、新劇《企業強人》拍檔陳豪有在生意上給予意見。

談到感情生活，嘉欣笑言仍在尋覓，但自覺沒時間能花在這方面。她說︰「大家都說組織家庭要趁早，但我日前去湊陳凱琳的小朋友及自己的契仔契女時，覺得很大責任、很恐怖。我要等自己和未來的另一半準備好，才會實行，但我真的很喜歡小朋友。先雪卵？不會，醫生說我身體很好。最理想是能同時拍劇、做生意及有感情生活。」

劉穎鏇在劇中飾演粵劇花旦，她坦言對粵劇知識近乎零，因怕演得不好，因此拍攝前盡力學習。阮浩棕指劉穎鏇已很盡力︰「女仔唱子喉不容易。我拍攝前有看粵劇學唱平喉，也有在現場請教謝雪心。」兩人在劇中飾演情侶，劉穎鏇被取笑「身邊人」終可由陳山聰變為較年輕的阮浩棕時說︰「不是我講的﹗我怕山聰會嬲﹗他也很年輕，總之所有拍檔也很好。」

（即時娛樂）