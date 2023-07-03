大劉舉家撐10歲兒子出桌上遊戲 甘比讚乖仔有生意頭腦 (19:48)

劉鑾雄（大劉）和太太陳凱韻（甘比）的10歲兒子劉仲學設計的桌上遊戲「Arctic Party」，昨日在旗下商場舉行的活動上開賣，獲全家人現身支持。談到周星馳在社交網分享「Arctic Party」的照片及點讚支持，甘比說︰「他很鼓勵，說一推出就要送一盒給他，我就送了給他，他很開心。不知道他可識玩，但他說『好掂』。我想叫他約兒子教他玩。」

甘比表示仔女為這次活動親自佈置場地至凌晨，她與丈夫一直在旁陪伴。甘比透露︰「這個桌上遊戲未正式推出已賣了1000盒，需要補貨，他（劉仲學）忍不住設計新桌上遊戲。不知是否跟得爸爸多，爸爸教他做生意，他年紀輕輕已很有生意頭腦。」大劉續說︰「無論是否成功，我也很支持他﹗失敗乃成功之母，一定要嘗試，否則就似一輩子在溫室長大。不論子女，他們有何想法，我都會全力支持。」甘比稱兒子推出桌上遊戲，希望藉此提醒大人注意全球暖化問題，同時向小朋友宣揚環保信息。她說︰「我與劉生曾告訴他要以學業為重，不要那麼早做生意。可能他受家姐（劉秀樺）影響，想做生意及善事，所以我們很支持。他曾因產品未盡善盡美而氣餒，家姐給了他很多意見。」

劉仲學表示其桌上遊戲以企鵝為主角，除了因為媽媽喜歡企鵝，也因為企鵝及北極熊最受全球暖化影響。

（即時娛樂）