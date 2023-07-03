黃明德兩手準備迎接DSE放榜 有信心繼續兼顧唱歌與學業 (22:21)

黃明德初中時曾兩度留級，他自言在學業上的起步比較遲，但不會放棄讀書。（林蘊兒攝）

黃明德（Dark）去年以學生歌手身分出道，在年尾的音樂頒獎禮上獲得多個新人獎，成績不錯。中學文憑試（DSE）將於7月19日放榜，身為應屆考生的他直言無論DSE成績如何，也會堅持繼續讀書和唱歌。「如果成績考得好入到大學，我會選讀歷史有關的科目；如考得麻麻未有大學取錄，我會報讀副學士課程，日後再銜接學位課程。讀書很重要，除了學知識，更是學做人、體驗社交生活，對將來有很大影響。我已跟公司約法三章，如成績沒進步就不能出歌。這個承諾，成為我發奮的動力。」

炎明熹（Gigi）同是應屆DSE考生，黃明德回憶兩人曾在2018年的沙田區超新星歌唱比賽少年組上踫面，大家均以英文歌參賽，最後Gigi贏得冠軍，他得亞軍。「我當時16歲，她應該是14歲，有點Baby Fat，樣子跟現在有少許不同。」下月20歲的他初中時曾因無心向學而兩度留級，後來才發奮讀書。「我的確起步比別人遲，無論日後讀大學還是副學士，都有信心兼顧到唱歌與學業。有老師覺得我成為歌手後，思想成熟了很多。以前我常駁嘴，現在面對媽媽、公司老闆及同事時乖了很多。」

黃明德視陳奕迅（Eason）、周杰倫為榜樣，欣賞Eason有感染力的聲線和唱功，也想如周杰倫一樣自己作曲，演出時能自彈自唱，成為實力派唱作人。

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（即時娛樂）